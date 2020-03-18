Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана запустила пилотный проект для улучшения социализации людей с нарушением слуха. Для этого организация подписала меморандум с украинским общественным движением «Социальное единство» и арабской компанией Interactive Group FZC, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе палаты.

Во все 14 региональных подразделений палаты переданы планшеты с программным обеспечением партнеров. При помощи этого планшета люди с нарушением слуха смогут пользоваться услугами в учреждениях, например, в центрах государственных услуг, банках и хокимиятах.

Планшет подключен к центру сурдопереводчиков, которые видят в режиме онлайн через планшет жестовый язык неслышащего посетителя и озвучивают его обращение. Все, что говорит специалист учреждения, переводчик посредством языка жестов доносит до посетителя.

Директора областных отделений палаты могут ознакомить с этой возможностью представителей хокимиятов областного, городских и районных уровней и всех, кто заинтересован в создании социальных условий для людей с проблемами слуха.

Подобными планшетами сейчас оснащены порядка 60 учреждений Украины, в которые чаще всего обращаются неслышащие люди. В пресс-службе Национальной палаты инновационного здравоохранения отметили, что если проект получит поддержку в Узбекистане, то такой центр создадут и в республике, где специалисты будут переводить на узбекский и русский языки.