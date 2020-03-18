Песенный конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в Нидерландах в мае, отменили из-за риска распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.

Организаторы отметили, что в последние недели рассматривали альтернативные варианты проведения конкурса, но из-за «неопределенности, вызванной распространением COVID-19», а также ограничений, введенными властями разных стран, приняли решение о его полной отмене.

В сообщении подчеркивается, что организаторы «Евровидения» продолжат обсуждение о его проведении в 2021 году.