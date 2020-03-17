Популярный блогер Кирилл Альтман побывал на одном из крупнейших газоперерабатывающих комплексов в Центральной Азии и рассказал о том, как добывается газ на Кандымском месторождении.

Справка о Кандымском ГПЗ

Кандымский газоперерабатывающий комплекс мощностью в 8 млрд куб. м газа в год предназначен для очистки и подготовки газа Кандымской группы месторождений — производства товарного газа, стабильного газового конденсата и товарной серы.

В рамках проекта на территории Кандымского месторождения обустроены система сбора природного газа, ГПЗ, административный корпус, ремонтные зоны и другие предзаводские объекты, а также автономный жилой комплекс на 1 150 человек.

В выпуске проекта Alter Ego рассказывается о том, как газ попадает из скважин на газоперерабатывающий комплекс, проходит все стадии очистки, готовится на экспорт, а также как живут вахтовики и почему этот завод столь важен для Узбекистана.

Подробнее в видео:

На правах рекламы.