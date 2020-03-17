16 марта примерно в 21:40 часов на территории Нарпайского района Самаркандской области (105-й км автодороги М-37 Самарканд — Бухара) произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщил Следственный департамент при МВД Узбекистана.

Водитель Lacetti, потеряв управление, совершил столкновение с бетонным разделителем направлений движения, а затем — с микроавтобусом «ГАЗель». При аварии повреждения получили также следовавшие в этом же направлении автомобили «ВАЗ 2106» и Nexia 2, водители которых не пострадали.

В результате ДТП водитель и один пассажир микроавтобуса погибли на месте, один пассажир с тяжкими телесными повреждениями госпитализирован. Девять пассажиров микроавтобуса и водитель Lacetti с различными телесными повреждениями обратились за медицинской помощью.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины аварии.