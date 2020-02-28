Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на втором пленарном заседании 28 февраля одобрил закон о гражданстве в новой редакции, передает корреспондент «Газеты.uz».

Документом определяются такие понятия, как «вид на жительство», «гражданин иностранного государства», «гражданин Узбекистана, постоянно проживающий за границей», «лицо без гражданства» и другие.

Для реализации конституционных полномочий президента по решению вопросов гражданства Узбекистан сроком на пять лет образуется Комиссия по вопросам гражданства при главе государства.

Кроме того, законом вносится требование о владении государственным языком в пределах, необходимых для общения. Порядок определения уровня знания госязыка утверждает Кабинетом Министров.

Помимо общего порядка приема в гражданство вводится упрощенный и исключительный порядки. Упрощенный порядок приема применяется в отношении соотечественника, являющегося гражданином иностранного государства или лицом без гражданства, если он:

имеет хотя бы одного родственника по прямой восходящей линии, проживающего на территории Узбекистана и являющегося гражданином республики;

имеет законный источник существования;

обязуется соблюдать Конституцию Узбекистана;

владеет государственным языком в пределах, необходимых для общения.

В рамках исключительного порядка президент, исходя из национальных интересов, может предоставлять гражданство Узбекистана гражданам иностранных государств и лицам без гражданства.

Лицо, прибывшее и постоянно прописанное на территории Узбекистана до 1 января 1995 года, не принявшее гражданство иностранного государства и проживающее в республике до вступления в силу настоящего закона на основании вида на жительства при изъявлении желания признается гражданином Узбекистана.

Ребенок, родители которого признаны гражданами Узбекистана, не достигший возраста 14 лет до даты их совместного прибытия и постоянной прописки на территории республики, также признается гражданином Узбекистана.

В законе прописан порядок приобретения гражданства по рождению, определения принадлежности к гражданству ребенка, родители которого не являются гражданами Узбекистана, приобретения ребенком гражданства при усыновлении и другие.

Если ранее гражданство утрачивалось, если лицо, постоянно проживающее за границей, не встало на постоянный консульский учет без уважительных причин в течение 3 лет, то теперь этот срок продлен до 7 лет.

Сенаторы попросили разъяснить необходимость нормы о владении государственным языком в пределах общения для получения гражданства. Начальник Главного управления миграции и оформления гражданства МВД Улугбек Мухамедов отметил, что включение этого требования рассматривается как проявление уважения к государству, нации и стране лица, которое желает получить гражданство Узбекистана.

«Если посмотреть на международный опыт США, России и ряда других государств, то там, помимо владения государственным языком в пределах общения, есть условие знания истории этой страны. Но мы не стали это учитывать», — добавил Улугбек Мухамедов.

Напомним, предоставить гражданство автоматически почти 50 тысячам соотечественников, которые давно проживают в Узбекистане, предложил в своем послании парламенту президент Шавкат Мирзиёев.