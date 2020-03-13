ГУВД Ташкента сообщило об активных поисках того, кто распространял в интернете призыв собраться на акцию протеста против повышения цен на автомобили UzAuto Motors.

«Уважаемые сограждане! Просим вас не поддаваться влиянию провокационных призывов и действовать только в рамках закона», — говорится в сообщении.

В управлении напомнили, что согласно Кодексу об административной ответственности Нарушение порядка организации или проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций влечет наложение штрафа от 60 (14,3 млн сумов) до 80 (19 млн сумов) базовых расчетных величин или административный арест до 15 суток.

С 4 марта компания UzAuto Motors повысила цены на ряд моделей Chevrolet (на 3−21%), что вызвало широкий общественный резонанс. В пятницу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в нынешних условиях повышение цен неправильно. «Сперва необходимо укрепить покупательную способность нашего народа», — сказал он.