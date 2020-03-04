«Узнефтегазинспекция» выявила в январе нарушения на 24 млрд сумов, допущенные региональными базами при реализации нефтепродуктов, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

К примеру, на Тахиаташской нефтебазе и ее филиалах инспекция обнаружила хищения, недостачу и порчу качества нефтепродуктов в объеме 1267 тонн на 9,7 млрд сумов.

Несоответствие качества нефтепродуктов и смазочных масел, недостача и списания без оснований в объеме 4333 тонны на 11,5 млрд сумов были обнаружены на Каршинской нефтебазе.

В результате проверки «Пахта нефть базаси» инспекция обнаружила нарушения, связанные с торговлей и обслуживанием населения, недостачу и порчу качества нефтепродуктов в объеме 143 тонны на сумму 2,7 млрд сумов.

Правоохранительные органы по итогам проверки возбудили уголовные дела, проводятся доследственные процедуры.