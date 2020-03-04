Резиденция премиум класса Mirabad Avenue в середине февраля анонсировала запуск продаж второй фазы. Это шестиэтажные дома, расположенные внутри резиденции.

По состоянию на март 2020 года из 52 квартир в двух домах уже приобретено более 20. Ситуация с продажами обусловлена привлекательным предложением, которое действует до конца марта.





При 100% оплате до 31 марта 2020 года будет доступна скидка 14%, которая позволит приобрести эксклюзивные апартаменты в шестиэтажных домах по следующей стоимости:

двухкомнатная квартира площадью 60,29 кв.м — 12,4 млн сумов за один кв. м;

двухкомнатная квартира площадью 70,32 кв. м — 12,9 млн сумов за один кв. м;

трехкомнатная квартира площадью 84,86 кв. м — 11,5 млн сумов за один кв. м;

апартаменты на шестом этаже с приватной террасой на крыше площадью 160,75 кв. м — 18,6 млн сумов за один кв. м.





Mirabad Avenue — это резиденция премиум-класса в динамично развивающемся районе Ташкента.

Благодаря удаленности от дороги — вдали от суеты и шума — в закрытых дворах резиденции царит особая атмосфера приватности. В то же время расположение вблизи аллеи и шопинг-авеню обеспечит жителям удобный доступ к магазинам, кафе, ресторанам и прогулочной зоне.

Сдача первых двух шестиэтажных домов запланирована на сентябрь 2020 года. А это значит, что к началу 2021 года будущие владельцы смогут заселиться в свои апартаменты.





Подробную информацию можно получить по телефону отдела продаж: (+998) 78−150−22−22.

Адрес отдела продаж: Мирабадский р-н, ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Сайт: mirabad.uz

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