В Бухарской области 29 февраля сменились хокимы Каганского, Каракульского и Алатского районов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службах районных администраций.

Мухиддин Эсанов. Фото: хокимият Алатского района.

Исполняющим обязанности хокима Каганского района назначен Мухиддин Турдиевич Эсанов, работавший начальником Инспекция по надзору за агропромышленным комплексом при Кабинете Министров, ранее — хокимом Бухарского района (2016−2019), хокимом Бухарской области (2011−2016).

Предыдущий хоким Каганского района Йулдош Жумаев стал заместителем хокима Бухарской области — начальником Управления по поддержке махалли и семьи.

Шерали Саломов. Фото: хокимият Каракульского района.

Хусниддин Гоиров, работавший хокимом Каракульского района с января 2017 года, подал заявление об освобождении от должности по состоянию здоровья. Его место с приставкой и. о. занял бывший хоким Алатского района Шерали Хусенович Саломов, известный по конфликту с фермером.

Наргиза Нематова. Фото: хокимият Алатского района.

Наргиза Исомиддиновна Нематова (1969) назначен на должность и. о. хокима Алатского района. До этого с 2004 года работала заместителем хокима района — главой комитета женщин, начальником отдела по поддержке махалли и семьи. Она стала первой женщиной-хокимом в истории Бухарской области и второй среди действующих глав районов, городов и областей Узбекистана.

Окончила Ташкентский медицинский институт (1991). Работала врачом-кардиологом в центральной больнице Алатского района (1997−1998), главврачом больницы (1999−2001).

Ранее исполняющим обязанности хокима Бухарской области назначен Карим Камалов. Предыдущий хоким Уктам Барноев стал заместителем премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер.