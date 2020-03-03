Министерство транспорта Узбекистана намерено поддержать проекты по цифровизации и оптимизации логистики транспортного коридора «Европа — Кавказ — Азия» ТРАСЕКА, сообщила пресс-служба ведомства.

В понедельник, 2 марта, министр транспорта Узбекистана Эльёр Ганиев и генеральный секретарь ТРАСЕКА Асет Асавбаев в Ташкенте обсудили вопросы участия республики в проектах, реализуемых в рамках коридора цифровизации ТРАСЕКА. В их числе — обеспечение транспортной безопасности, улучшение процедур пересечения границ, оптимизация логистических центров и портов, а также использование интегрированной системы пограничного контроля.

Эльёр Ганиев отметил, что для активизации участия в ТРАСЕКА Узбекистан намерен эффективно использовать потенциал железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Узбекистан в начале 2000-х годов практически свернул участие в мероприятиях ТРАСЕКА, сосредоточившись на развитии транспортных коридоров через страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества, а также Ближнего Востока и Персидского залива. В декабре 2017 года Шавкат Мирзиёев утвердил программу диверсификации внешнеторговых маршрутов перевозки грузов на 2018−2022 годы, где уделяется внимание развитию транзитных маршрутов в страны Европы через Закавказье и Турцию. В конце января этого года первые грузовые поезда, сформированные в Киргизии, проследовали через территорию Узбекистана в Грузию.