Более 6000 человек, прибывших в Узбекистан с середины января, прошли проверку на коронавирус, инфекции у них не зафиксировано, заявил директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Бахром Алматов.

Мероприятие для журналистов, посвященное защите республики от коронавируса, прошло 28 февраля в Агентстве по информации и массовым коммуникациям.

«С 15 января на сегодняшний день более 6000 человек из неблагополучных зон приехали в Узбекистан. Все они был взяты на ежедневный надзор. Ни у кого коронавирус обнаружен не был», — сказал Бахром Алматов, который также заявил, что в стране на сегодняшний день не зафиксировано случаев коронавируса.

По его словам, все прибывшие находятся под амбулаторным контролем с домашним режимом — такие меры были рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«В очень многих государствах этот [метод] применяется. После истечения 14 дней мы снимаем их с контроля. На сегодня около 600 человек находятся под наблюдением», — отметил директор агентства.

«Но если ситуация за рубежом будет усугубляться, возможно, мы тоже будем рассматривать вопрос строго карантина», — добавил Бахром Алимов. Он сообщил, что агентство также обратилось в Государственный комитет по развитию туризма с предложением рассмотреть вопрос ограничения въездного туризма из стран, где в последнее время наблюдается рост заболевания коронавирусом — Южной Кореи, Италии, Ирана.

Во время 14-дневного медицинского наблюдения граждан, прибывших из стран, где распространен коронавирус, раннее выявление гриппа, острых респираторных инфекция и острой пневмонии должно быть систематически организовано врачами первичной медицинской помощи и патронажными медсестрами, отмечалось на мероприятии.

Бахром Алматов также сообщил, что Узбекистан не имеет проблем с диагностикой коронавируса. В частности, Россия передала Узбекистану 2500 тест-систем для диагностики заболевания. Агентство также планирует получить 1500 тестов от центра по контролю и профилактики заболеваний (CDC) США и ведет переговоры с китайскими организациями.

Минздрав призвал население не паниковать по поводу эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, но в то же время быть бдительными и четко соблюдать правила личной гигиены.