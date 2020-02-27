Авиакомпания Uzbekistan Airways с 27 февраля приостанавливает выполнение всех рейсов из Ташкента в Джидду и Медину, сообщила пресс-служба перевозчика.

Это связано с введением властями Саудовской Аравии временного запрета на въезд паломников и туристов из 25 государств, в том числе из Узбекистана.

Принятие такого решения власти страны объясняют необходимостью предотвращения угрозы распространения коронавируса COVID-19.

В Uzbekistan Airways отметили, что авиакомпания в ближайшее время выполнит несколько рейсов, исключительно с целью вывоза граждан Узбекистана из Саудовской Аравии.

За дополнительной информацией можно обратиться в Управление мусульман Узбекистана по телефону 71−240−39−33 или в единый контактный центр авиакомпании по номеру 78−140−02−00.