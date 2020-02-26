Школа бизнеса Alpha Education объявила набор на трехдневный курс для всех, кто хочет освоить тонкости маркетинга и продаж в сфере ритейла и FMCG, а также получить рабочие инструменты с учетом специфики локального рынка.

Интенсив проведет Зоран Станойкович (Zoran Stanojkovic) — топ-менеджер с богатым международным опытом работы в сфере ритейла, в частности в FMCG-сегменте, который работал с такими брендами, как Dirol, Coca-Cola, Carrefour, Auchan и другими. На данный момент он является директором собственной торговой марки сети супермаркетов Makro.

В программе курса:

выбор ниши;

дистрибуция;

18 шагов выхода на любой рынок/магазин;

торговая презентация;

7 шагов успешного посещения магазина;

анализ портфолио;

искусство заключения сделок и проведения переговоров.





Курс предназначен для:

владельцев бизнеса;

руководителей отделов продаж;

коммерческих директоров и директоров по маркетингу;

сотрудников отделов оптовых и региональных продаж, региональных представителей;

руководителей отделов по работе с розницей и иных специалистов сферы маркетинга, желающих систематизировать и углубить знания по данной теме.

Стоимость: 1,9 млн сумов

Дата: с 5 по 7 марта

При оплате до 29 февраля стоимость будет составлять 1,75 млн сумов. Количество мест ограничено.

Школа бизнеса Alpha Education была запущена в Ташкенте в 2016 году и является одной из ведущих в сфере бизнес-образования Узбекистана. За три года школа выпустила более 55 групп, провела более 2,5 тысяч лекций и обучила более двух тысяч человек, среди которых сотрудники Texnomart, OXYmed, EVO, SamAuto, Uzbekistan Airways, Murad Buildings, AloqaBank, Uztelecom, NBU, Les Ailes, Betomax и многие другие.

Узнать дополнительную информацию и записаться на интенсив можно по телефону: (+998) 99−835−05−25.

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