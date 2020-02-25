Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о двух вариантах развития мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае, сообщает пресс-служба организации.

В январе МВФ предполагал, что мировая экономика в 2020 году вырастет на 3,3% по сравнению с прошлым годом. «Но потом коронавирус привел к снижению деловой активности в Китае», — сказала она.

По словам Георгиевой, при нынешнем базовом сценарии — если распространение эпидемии будет сдерживаться, а экономика Китая вернется к нормальному состоянию уже во втором квартале — влияние на мировую экономику будет минимальным и краткосрочным. В таком случае глобальный экономический рост по итогам года будет 3,2%.

«Но мы рассматриваем и самые худшие сценарии, при которых вирус продолжит распространяться по всему миру и последствия для роста [экономики] будут более затяжными», — отметила Георгиева.

Глава фонда подчеркнула, что для сдерживания коронавируса и его экономических последствий необходимо глобальное сотрудничество. «Настало время признать наличие рисков для стран со слабо развитой системой здравоохранения», — сказала директор.

Георгиева добавила, что МВФ со своей стороны готов предоставить таким странам соответствующие кредиты.