Министерство энергетики Узбекистана объявило совместно со Всемирным банком (ВБ) тендер на строительство двух фотоэлектрических станций мощностью по 200 МВт в Самаркандской и Джизакской областях.

Напомним, в мае 2018 года Узбекистан подписал соглашение о консультационных услугах с Международной финансовой корпорацией (IFC) по привлечению частных инвесторов для финансирования, проектирования, строительства и эксплуатации фотоэлектростанций стоимостью до 1 млрд долларов. Пилотным проектом соглашения является строительство гелиостанции мощностью 100 МВт в Навоийской области. В ноябре 2019 года тендер на ее строительство выиграла компания Masdar из ОАЭ.

По итогам нового конкурса будут отобраны один или два победителя либо консорциум для строительства двух станций на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) сроком на 25 лет.

На первом этапе конкурса до 21 марта объявлена предквалификация его участников. На втором этапе, сроки которого будут объявлены позже, отобранные участники должны будут представитель свои технические и финансовые предложения. Консультантом тендера выступает IFC.

В начале февраля Минэнерго объявило тендер на строительство фотоэлектрической станции мощностью до 200 МВт в Сурхандарьинской области на условиях ГЧП. Этот проект реализуется в рамках программы с Азиатским банком развития, подписанной в августе 2019 года. Ее стоимость также составляет около 800 млн долларов.