Четыре матча чемпионата Италии по футболу, запланированные на воскресенье в северных регионах страны Ломбардии и Венето, перенесены на неопределенный срок из-за распространения коронавируса, сообщило РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

Были отменены матчи Serie A «Интер» — «Сампдория», «Аталанта» — «Сассуоло», «Верона» — «Кальяри», а позже стало известно о переносе встречи «Торино» — «Парма».

Кроме того, в Ломбардии и Венето принято решение о запрете всех публичных мероприятий, включая культурные и религиозные. В Венеции на два дня раньше завершился знаменитый местный карнавал, закрыт доступ в базилику Сан-Марко. В Милане закрылся главный городской Собор Дуомо, а ряд модельеров на Миланской неделе моды приняли решение проводить показы за закрытыми дверями.

В субботу несколько городов на севере Италии фактически оказались в изоляции из-за смерти двух человек, зараженных коронавирусом, и растущего числа случаев, не имеющих прямой связи с распространением вируса из-за границы.

Как стало известно в воскресенье, общее число случаев заболевания коронавирусом на территории Италии достигло 152, а количество смертей возросло до трех. Случаи заражения зафиксированы в пяти регионах Италии, наибольшее число зараженных — в Ломбардии. Таким образом, за минувшие выходные Италия вышла на третье место по числу инфицированных в мире после Китая, Южной Кореи и Японии, пишет русская служба BBC.

Совет министров Италии 22 февраля на экстренном заседании принял декрет с мерами борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны. Фактически он обеспечивает изоляцию очагов распространения вируса, эпицентрами которого стали город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в провинции Падуи. Под карантин помещены еще девять коммун вокруг Кодоньо, где проживают около 50 тысяч человек.