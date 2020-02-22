Первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Алишер Абдуалиев и заместитель министра инфраструктуры Украины Олег Ющенко обсудили возобновление авиасообщения между странами.

Встреча прошла 21 февраля в Министерстве инфраструктуры Украины, сообщила пресс-служба ведомства.

Олег Ющенко отметил, что политика Украины в области авиационного транспорта направлена на либерализацию рынка авиаперевозок со странами-партнерами, в том числе с Узбекистаном.

«Украина заинтересована в скорейшем восстановлении регулярного авиасообщения между Украиной и Узбекистаном с частотой рейсов 7 раз в неделю для каждой стороны в рамках действующего соглашения между Украиной и Узбекистаном о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта», — заявил Олег Ющенко.

«Алишер Абдуалиев отметил важность дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в области транспортной инфраструктуры и выразил надежду на скорейшее восстановление авиасообщения между Украиной и Узбекистаном», — говорится в сообщении.

Алишер Абдуалиев и Тарас Качка. Фото: fb.com/taras.kachka

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка по итогам встречи с Алишером Абдуалиевым сообщил, что 9−10 апреля в Ташкенте пройдет заседание узбекско-украинской межправительственной комиссии. Предыдущее заседание межправкомиссии прошло в 2007 году в Киеве.

Регулярные рейсы из Ташкента в Киев были приостановлены в 2015 году из-за отсутствия договоренностей между авиационными властями двух стран. Авиакомпания «Международные линии Украины» также приостановила полеты по этому направлению.

C 5 октября планировалось запустить прямые чартерные рейсы из Ташкента в Киев и обратно, однако возобновить авиасообщение так и не удалось.