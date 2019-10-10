Компания Charter Flights Group, выступившая организатором чартерных рейсов из Ташкента в Киев, не смогла возобновить авиасообщение Узбекистана с Украиной, сообщили «Газете.uz» в компании.

Ранее Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» сообщала, что с 5 октября будут запущены прямые чартерные рейсы из Ташкента в Киев и обратно. Полеты должны были выполняться один раз в неделю — по субботам на самолетах Airbus A320 и Boeing 757. Организатором чартеров выступило Charter Flights Group, НАК предоставил самолеты и экипажи.

В четверг, 10 октября, в Facebook появилось сообщение пользователя, купившего авиабилеты на рейс, где говорится, что полет отменен, а организаторы начали оформлять возврат денег.

«Мы заключили все необходимые документы с украинской стороной, было утверждено расписание полетов, началась продажа билетов. Но перед открытием сообщения вдруг мы получили письмо из Киева о том, что разрешение отменяется», — сказал сотрудник Charter Flights Group.

В компании сообщили, что в настоящий момент ее руководство находится в Киеве и ведет переговоры с авиационными властями Украины. «Надеемся, что полеты возобновятся», — добавил собеседник агентства.

В пресс-службе НАК ответили, что по условиям чартерных перевозок авиакомпания предоставляет самолеты и экипаж для выполнения рейсов. «Все остальные вопросы лежат на организаторе чартеров», — добавили в пресс-службе.

Регулярные рейсы из Ташкента в Киев были приостановлены в 2015 году из-за отсутствия договоренностей между авиационными властями двух стран. Авиакомпания «Международные линии Украины» также приостановила полеты по этому направлению.

В декабре 2017 года появилась информация о возможном возобновлении регулярного авиасообщения с Украиной. Делегации авиационных властей двух стран провели переговоры, однако Государственная инспекция Узбекистана по надзору за безопасностью полетов констатировала, что между сторонами имеются нерешенные вопросы. «По мере их урегулирования стороны вернутся к переговорам», — пообещало ведомство.