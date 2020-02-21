Глазная клиника Saif-Optima регулярно проводит профильные семинары, а также приглашает зарубежных специалистов для обмена клиническим опытом. 21 ноября 2019 года коллектив клиники с радостью принял у себя гостя из Италии — специалиста компании Adaptica Давиде Мадалоццо.





Поводом для визита итальянского специалиста стал тот факт, что врачи-офтальмологи глазной клиники Saif-Optima ввели в практику бесконтактный анализатор зрения 2WIN. Чтобы повысить эффективность использования данного прибора, специалист провел для них презентацию на тему «Применение в медицинской практике инновационного рефрактометра 2WIN» и практические занятия. Лекция была посвящена применению современных методов диагностики у детей.





Бинокулярный рефрактометр 2WIN в комплектации Kaleidos не имеет аналогов в мире. В Saif-Optima его с успехом используют для выявления миопии, гиперметропии, астигматизма, косоглазия и других аномалий зрения. Прибор позволяет распознавать оптические изменения у детей в возрасте от шести месяцев и снимать показания у пациентов в очках или контактных линзах.





Также 22 ноября 2019 года врачи детского отделения Saif-Optima совместно с Давиде Мадалоццо провели бесплатную диагностику зрения в восьми первых классах школы №166 в Ташкенте. Проверка осуществлялась на оборудовании 2WIN Kaleidos, которое дало возможность врачам клиники за четыре часа провести скрининг 250 детей и получить достоверные результаты обследования.





Узнать больше о рефрактометре 2WIN можно на сайте клиники.

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