Глазная клиника Saif-Optima регулярно проводит профильные семинары, а также приглашает зарубежных специалистов для обмена клиническим опытом. 21 ноября 2019 года коллектив клиники с радостью принял у себя гостя из Италии — специалиста компании Adaptica Давиде Мадалоццо.
Поводом для визита итальянского специалиста стал тот факт, что врачи-офтальмологи глазной клиники Saif-Optima ввели в практику бесконтактный анализатор зрения 2WIN. Чтобы повысить эффективность использования данного прибора, специалист провел для них презентацию на тему «Применение в медицинской практике инновационного рефрактометра 2WIN» и практические занятия. Лекция была посвящена применению современных методов диагностики у детей.
Бинокулярный рефрактометр 2WIN в комплектации Kaleidos не имеет аналогов в мире. В Saif-Optima его с успехом используют для выявления миопии, гиперметропии, астигматизма, косоглазия и других аномалий зрения. Прибор позволяет распознавать оптические изменения у детей в возрасте от шести месяцев и снимать показания у пациентов в очках или контактных линзах.
Также 22 ноября 2019 года врачи детского отделения Saif-Optima совместно с Давиде Мадалоццо провели бесплатную диагностику зрения в восьми первых классах школы №166 в Ташкенте. Проверка осуществлялась на оборудовании 2WIN Kaleidos, которое дало возможность врачам клиники за четыре часа провести скрининг 250 детей и получить достоверные результаты обследования.
Узнать больше о рефрактометре 2WIN можно на сайте клиники.
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Евгений Ли
Я у них в клинике делал операцию, Вижу лучше, хоть операция была сложная и я так понял первая в его практике с моей болезнью — вывих хрусталиков врождённый, но Икбол Фазилович сделал ее все-таки и вижу не на 100% конечно, но на 70% вижу.
Тамара Аристархова
Офтальмологи проверили состояние глаз первоклассников
Ну, проверили, а каковы итоги проверок состояния глаз, выявления есть? Можно ли на ранней стадии выявить у детей такой диагноз, как у меня, УШЕРА?
Jake Sully
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Но вот читателям газета. уз от этого какая польза? Надо было хоть результаты проверки предоставить. Какой процент детей со здоровым зрением? Какие наиболее встречающиеся болезни? Хоть что-то, что заинтересовало бы..