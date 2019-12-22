«Я чувствую большие ожидания народа от выборов. Это огромная ответственность для нового парламента», — заявил президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели в ходе посещения 882-го избирательного участка в Ташкенте. Делегата цитирует пресс-служба Агентства информации и массовых коммуникаций.

Георгий Церетели, впервые прибывший в Узбекистан для наблюдения за выборами в Законодательную палату Олий Мажлиса, координирует деятельность более 250 краткосрочных наблюдателей Миссии БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

По словам Георгия Церетели, сегодняшние выборы являются своеобразным экзаменом для страны и очень важно обеспечить законность избирательного процесса, предоставить гражданам возможность сделать подлинный, свободный и осознанный выбор.

«Мы встречались с лидерами партий, у них у всех хорошая предвыборная программа. Самое главное — это как они будут реализовывать свои инициативы. Политические партии должны идти в парламент именно с целью выполнить свои обещания», — подчеркнул Георгий Церетели.

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ сообщил, что в итоговом документе ОБСЕ будут отражены как оценки политической среды, так и анализ законодательных основ выборов, ход голосования и другие аспекты избирательного процесса.

«Мы хотели бы, чтобы все происходящее сегодня позитивно отразилось на жизни узбекского народа. Для этого и проводятся выборы», — отметил Георгий Церетели.

Парламентская ассамблея ОБСЕ впервые участвует на выборах в Узбекистане. В состав делегации входят около 50 представителей ассамблеи, в том числе члены парламентов стран-участниц ОБСЕ, а также сотрудники международного секретариата ПА ОБСЕ.