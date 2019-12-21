Движение автотранспорта по дороге A-373 «Ташкент-Ош» через перевал Камчик временно приостановлено в связи с опасностью схода снежной лавины, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Водители и пассажиры, не успевшие пересечь перевал, размещаются в пунктах общественного питания в городах Ахангаран и Ангрен Ташкентской области и в Папском районе Наманганской области.

Они будут обеспечены горячей едой, питьевой водой и условиями для отдыха, отмечается в сообщении.

Узгидромет ранее предупреждал о резком ухудшении погодных условий в горах, осадках в виде снега, временами сильных, местами с усилением ветра до 18−23 м/с и ухудшением видимости до 50−100 м. На дорогах возможно образование снежных заносов и гололедица.

До 23 декабря по горным районам республики лавиноопасно. Температура воздуха по ночам понизится до −7…−10 градусов Цельсия, днем — до −2…−5.

Рекомендуется соблюдать осторожность на автодорогах, а также при выходе на горные склоны.