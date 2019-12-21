Компания «Узбекистон темир йуллари» запустила временный рейс из Ташкента в Ферганскую долину (до станции Пап) и обратно для эвакуации граждан, направившихся через горный перевал Камчик на автомобилях.

Поезд сообщением «Ташкент-Ангрен-Орзу-Пап-Ташкент» был отправлен с Южного вокзала столицы в субботу в 11:30, сообщила пресс-служба компании.





По данным МЧС Узбекистана, на участке 228−253 км автодороги «Ташкент-Ош», пролегающей через Камчик, объявлена лавинная опасность. С 8:00 движение автотранспорта через перевал было закрыто между постами «Чинор» в Ташкентской области и «Шеробод» в Наманганской области.





Силами Государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (ГСЧС) и МЧС было направлено 200 человек личного состава и 45 единиц специальной техники для эвакуации людей с перевала. Они доставлены в 15 круглосуточных постов, отряд «Камчик», а также пункты общепита в городах Ахангаран, Ангрен и Папском районе.

Предприятие «Камчикавтойул» направило 314 специалистов и 115 единиц техники для расчистки дороги от снега.

МЧС отмечает, что пострадавших в результате сложившейся ситуации нет.

Водителей призвали отложить поездку через перевал Камчик до улучшения погодных условий.





При возникновении аварийных и других непредвиденных ситуаций граждане могут обращаться в один из 15 постов (список) на перевале Камчик или по номеру МЧС 1050.