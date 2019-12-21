Мирабадский межрайонный суд по гражданским делам Ташкента постановил передать иск ООО «Fashion bar Brasserie» (бар FIFTY) к журналисту Никите Макаренко о подрыве репутации в Яккасарайский суд — по месту жительства ответчика. Возобновление процесса может занять несколько недель.

Заседание суда 20 декабря проходило под председательством судьи Азамата Менглиева в присутствии СМИ и блогеров, а также наблюдателя Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ). Изначально судья отказался допускать прессу, но после 20-минутного обсуждения сторон согласился на присутствие наблюдателей.

Интересы ночного клуба представляла адвокат Юлия Насибян. В защиту Никиты Макаренко выступил адвокат Шерзод Шерматов. Первое заседание по делу проходило 4 декабря.

23 октября директор ночного клуба Вазген Котов подал иск на Никиту Макаренко. В нем говорится, что в публикациях в социальной сети Фейсбук и Telegram-канале Никита Макаренко обвинил заведение в превышении допустимых параметров шума и нарушении отдыха людей, проживающих в домах поблизости. Эти обвинения FIFTY считает «не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию».

По словам Юлии Насибян, Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Мирабадского района не выявил превышений акустического загрязнения в квартире Никиты Макаренко.

Владелец бара просит суд обязать журналиста удалить посты из социальных сетей, опубликовать опровержение и взыскать с него 100 млн сумов в качестве возмещения морального вреда.

Защитник Шерзод Шерматов отметил, что сотрудники районного ЦГСЭН проводили замеры в ночном клубе. Громкость музыки превышала установленные нормы на 32−36 дБ. На прошлом заседании суд определил вызвать специалистов ЦГСЭН для дачи показаний, но они не явились.

Юлия Насибян попросила суд рассматривать дело в рамках исковых требований. Она заявила, что истец просит опровергнуть утверждение о том, что в квартире Никиты Макаренко слышно музыку из бара FIFTY. В связи с этим обсуждение громкости музыки в стенах ночного клуба не имеет отношения к делу, считает адвокат истца.

Шерзод Шерматов ответил, что согласно Гражданскому процессуальному кодексу (ГПК) суд должен тщательно изучить дело. По его словам, ЦГСЭН рекомендовал бару FIFTY установить шумоизоляционные панели. Кроме того, у защиты ответчика возникли сомнения в правильности проведения замеров в квартире Никиты Макаренко.

Адвокат добавил, что «несоответствие действительности» означает, что действия, о которых идет речь, никогда не совершались. Протоколы с квитанциями штрафов, выписанные органами внутренних дел Мирабадского района бару FIFTY за превышение шумовых норм, подтверждают, что публикации Никиты Макаренко в социальных сетях соответствуют действительности.

Юлия Насибян спросила, где именно наблюдались превышения шумовых норм согласно протоколам ОВД Мирабадского района. Адвокат Никиты Макаренко ответил, что сотрудники ОВД не обозначали место — штрафы выписаны по факту нарушения шумовых норм после 23:00.

По словам Юлии Насябин, сторона обвинения опросила 10−12 жителей, проживающих в доме напротив бара FIFTY. Лишь один человек заявил, что слышит доносящуюся из ночного клуба музыку. Сотрудники отеля Grand Mir отметили, что постояльцы гостиницы не жалуются на шум, сказала она.

Юлия Насибян добавила, что сотрудники заведения выключают музыку на террасе после 23:00. Согласно отчету ЦГСЭН, уровень шума рядом с баром при выключенной музыке ниже лишь на 2−3 дБ. На дороге очень шумно из-за проезжающих машин, сказала адвокат.

Защита истца попросила суд обязать Никиту Макаренко принести извинения за «оскорбление» бара FIFTY в публикациях в социальных сетях.

Шерзод Шерматов отметил, что резкие выражения в адрес бара были применены его подзащитным в связи с усталостью и недосыпом. Адвокат добавил, что Никита Макаренко обращался к заведению в целом и не имел намерений оскорбить кого-либо адресно.

Если сотрудники бара приняли слова Никиты Макаренко в свой адрес, почувствовали себя оскорбленными и понесли моральный вред, им необходимо будет доказать это суду. Вопросы клеветы и оскорблений входят в компетенцию административных, а не гражданских судов.

По словам Шерзода Шерматова, согласно ГПК юридические лица имеют право защищать свою деловую репутацию и требовать компенсацию за причинения морального вреда, если урон действительно был нанесен. Но для этого требуется доказать, что потерпевший понес физические или нравственные страдания. Бар FIFTY как юридическое лицо и неодушевленный предмет не может быть оскорблен и не может испытывать страдания, отметил он.

На заседании сторона ответчика попросила суд передать дело в Яккасарайский административный суд — по месту прописки Никиты Макаренко. После короткого совещания судья Азамат Менглиев удовлетворил это ходатайство.

«Решение суд принял самое законное и самое правильное во всех аспектах, — подытожил заседание Шерзод Шерматов. — Но у меня были большие вопросы, как вообще суд принял [иск] к рассмотрению. Изначально дело должен был рассматривать Яккасарайский суд. Чтобы избежать недоразумений по адресу прописки ответчика,. суд может запросить справку в адресном бюро. В данном случае это не было сделано».