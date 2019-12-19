17 декабря примерно в 18:00 на пересечении улиц Биродарлик и Кургонтепа в Сергелийском районе столицы автобус Mercedes-Benz маршрута №47 врезался в автомобиль Nexia-3.

По данным пресс-службы ГУВД Ташкента, предварительной причиной ДТП является непропуск 23-летним водителем Nexia Д. Т. двигавшегося по главной дороге автобуса под управлением 28-летнего Р. К.

Удар автобуса пришелся на место водителя. В результате ДТП водитель Nexia и его пассажир 19-летний Х. С. получили телесные повреждения и были госпитализированы.