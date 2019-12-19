МЧС Узбекистана сообщило о завершении поисково-спасательных работ на месте обвала грунта на строительной площадки по продлению Юнусабадской линии метро в Ташкенте, произошедшего 18 декабря.

По данным пресс-службы МЧС, поисково-спасательные работы завершены. Под обвалом были обнаружены тела шестерых строителей.

Правительственная комиссия, созданная по поручению президента Шавката Мирзиёева, «выясняет причины, которые привели к [аварийной] ситуации, а также ответственных организаций и лиц, допустивших ее», говорится в сообщении.

«Разрабатываются необходимые меры по предотвращению повторения подобных и других несчастных случаев в ходе реализации проекта», — подчеркивает МЧС.

Тела погибших доставлены в места, где они проживали. Строительно-подрядные организации выплатили семьям жертв предварительную компенсацию в размере 100 млн сумов. В соответствии с законодательством им будут выплачены дополнительные компенсации, отмечается в сообщении.

Хокимияты Самаркандской и Кашкадарьинской области, где проживали погибшие, совместно с другими организациями оказывают необходимую помощь их семьям.

Как сообщает корреспондент «Газеты.uz», улицы в районе аварии, закрытые накануне, открыты для движения транспорта.