МЧС Узбекистана назвало полные имена шести погибших при обвале грунта на строительстве метро в Ташкенте в среду. Тело шестого строителя было обнаружено утром в четверг, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве и правоохранительных органах.

1. Абдуллаев Ойбек Тура угли (1989 г. р., проживал в селе Бешкапа Шахрисабзского района Кашкадарьинской области);

2. Равшанов Жонибек Ислом угли (1989 г. р., проживал в селе Бешкапа Шахрисабзского района Кашкадарьинской области);

3.Абдуллаев Давронбек Ботирович (1999 г. р., проживал в селе Бешкапа Шахрисабзского района Кашкадарьинской области);

4. Диёров Анвар Нормуродович (1986 г. р., проживал в Яккабагском районе Кашкадарьинской области);

5. Рахматов Ихтиёр Амриддин угли (1996 г. р., проживал в селе Фармонобод Акдарьинского района Самаркандской области);

6. Каримов Зариф Тулкинович (1981 г. р., проживал в Пастдаргомском районе Самаркандской области).

По поручению правительственной комиссии каждой семье погибшего выделено по 100 млн сумов. Кроме того, поручено оказать всесторонне содействие в организации траурных мероприятий и похорон, сообщила компания «Узбекистон темир йуллари».

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по факту ЧП на строительстве метро 18 декабря прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело: