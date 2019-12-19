МЧС Узбекистана ночью сообщило имя пятого погибшего при обвале почвы на участке строительства Юнусабадской линии метро в Ташкенте.

В ходе поисково-спасательной операции из почвы были извлечены тела граждан:

Ж. Равшанов (1989 года рождения);

Т. Абдуллаев (1957);

Д. Абдуллаев (1999);

А. Диёров (1986);

И. Рахматов (1996).

Правительственная комиссия принимает меры по оказанию помощи семьям погибших, сообщает МЧС. По данным нашего корреспондента, им будет выплачена компенсация и оказана другая необходимая помощь. Родственники погибших весь день были на месте происшествия

Авария произошла утром 18 декабря. МЧС сообщало, что объем обвалившегося грунта составил 250 кубометров.

На данный момент нет официальной информации о том, есть ли другие пострадавшие.