18 декабря на открытом участке строительной площадки по продлению Юнусабадской линии метро в Ташкенте произошел частичный обвал, сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

Председатель «Узбекистон темир йуллари» Хуснутдин Хасилов находится на месте происшествия. Изучаются детали ЧП и информация о наличии пострадавших. Результаты расследования будут предоставлены в ближайшее время, говорится в сообщении.





Под личным контролем первого заместителя премьер-министра Узбекистана — министра транспорта Ачилбая Раматова начато служебное расследование.

Корреспондент «Газеты.uz» с места обрушения сообщает, что улицы в районе торгового центра Mega Planet перекрыты, автобусы изменили маршруты. С места происшествия предположительно с ранеными выехали несколько машин скорой помощи. Информация о наличии людей под завалом уточняется.

Новость будет дополняться.