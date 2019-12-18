18 декабря на открытом участке строительной площадки по продлению Юнусабадской линии метро в Ташкенте произошел частичный обвал, сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».
Председатель «Узбекистон темир йуллари» Хуснутдин Хасилов находится на месте происшествия. Изучаются детали ЧП и информация о наличии пострадавших. Результаты расследования будут предоставлены в ближайшее время, говорится в сообщении.
Под личным контролем первого заместителя премьер-министра Узбекистана — министра транспорта Ачилбая Раматова начато служебное расследование.
Корреспондент «Газеты.uz» с места обрушения сообщает, что улицы в районе торгового центра Mega Planet перекрыты, автобусы изменили маршруты. С места происшествия предположительно с ранеными выехали несколько машин скорой помощи. Информация о наличии людей под завалом уточняется.
Новость будет дополняться.