Председатель компании «Узбекистон темир йуллари» Хуснутдин Хасилов, занимающейся строительством Юнусабадской ветки метро в Ташкенте, выразил от лица всех сотрудников и от себя лично соболезнования родственникам строителей, погибших под обвалом 18 декабря.

«Мое сердце полно горя и сочувствия по поводу невосполнимой утраты. Для нас эти ребята навсегда останутся настоящими героями, которые сделали очень много добра своим ближним!» — цитирует пресс-служба компании слова председателя.

«Человеческая жизнь бесценна и никакая компенсация не покроет в полной мере эту невосполнимую утрату семей, потерявших своих близких. От себя хочу дать слово, что мы сделаем все, для того что бы обеспечить достойную жизнь семьям трагически погибших ребят», — заявил Хуснутдин Хасилов.

Сегодня по поручению правительственной комиссии по изучению причин и последствий обвала грунта на строительстве Юнусабадской линии метро каждой семье было выделено и передано по 100 млн сумов. «Поручено оказать всестороннее содействие в организации траурных мероприятий и похорон», — отметила пресс-служба компании.