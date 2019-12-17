Азиатский банк развития окажет Министерству народного образования консультационные услуги по государственно-частному партнерству для содействия в строительстве и реконструкции общеобразовательных школ в Сергелийском районе Ташкента.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе банка, соответствующее соглашение подписали глава МНО Шерзодом Шерматовым и заместитель директора постоянного представительства АБР в стране Энрико Пинали.

Цель проекта — строительство 7 школ, ремонт — 6 и реконструкция — 1 школы в Сергелийском районе.

«АБР выступит в качестве консультанта по сделкам для Министерства народного образования и окажет содействие при выборе частного партнера, который поможет в управлении и содержании объектов, в то время как образовательные услуги будут предоставляться государственным сектором», — сказал Энрико Пинали.

Консультационные услуги АБР помогут продемонстрировать, каким образом частный сектор сможет участвовать в строительстве и реконструкции общеобразовательных школ в Ташкенте с установлением строгих целевых показателей для частного оператора, отмечается в сообщении.

Частные партнеры также могут содействовать в обеспечении высоких стандартов эксплуатации зданий в долгосрочной перспективе и привлечении дополнительных инвестиций и международного опыта для поддержки сектора. АБР, в свою очередь, разработает образцы контрактов для проектов общеобразовательных школ, чтобы обеспечить репликацию этого пилотного проекта при заинтересованности правительства.

С момента вступления Узбекистана в АБР в 1995 году, банк выделил 78 займов на общую сумму 8,6 млрд долларов, в том числе два займа для частного сектора на общую сумму 225 млн долларов. В 2019 году на сегодняшний день АБР выделил семь займов на общую сумму 1,1 млрд долларов.