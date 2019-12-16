14 декабря в интернете распространилась аудиозапись, первоисточником которой стало радио «Озодлик», на которой мужчина с голосом хокима Ферганской области Шухрата Ганиева говорит о «поминальной молитве» для того, кто осветил акцию протеста в Кувинском районе.

По данным издания, 2 декабря Шухрат Ганиев на селекторном совещании обратился к хокиму Кувинского района Равшану Курбанову с критикой положения дел в регионе. Глава области дважды спросил, читали ли поминальную молитву (жаназа) мужчине, который осветил ситуацию с перекрытием дороги из-за отсутствия газа и электричества в районе. Согласно расшифровке аудиозаписи (плохого качества), Шухрат Ганиев говорит: «Нужно не меры принимать, а читать поминальную молитву».

«Клевета» и «пранк»

Шухрат Ганиев. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Пресс-служба хокимията Ферганской области назвала распространившееся сообщение «очередной клеветой» от «Озодлик». В администрации утверждают, что Шухрат Ганиев не произносил слова, озвученные в аудиозаписи, ни на одном совещании.

«Шухрат Ганиев не угрожал и не оказывал давления на журналиста или блогера, а также не делал замечание по этому поводу хокиму Кувинского района. Это не что иное, как грубый монтаж аудиозаписи с похожим голосом», — говорится в заявлении.

Пресс-служба призвала «не вестись на игры» и не доверять сообщениям «Озодлик».

«Если бы у „Озодлик“ был настоящий голос [хокима], они не стали бы держать его с 2 декабря. Кажется, „Озодлик“ теперь выживает за счет пранкеров», — отметили в областном хокимияте.

«Нужна правовая оценка»

Расул Кушербаев. Фото: Международный пресс-клуб.

Депутат от партии УзЛиДеП Расул Кушербаев в беседе с «Газетой.uz» отметил, что органы прокуратуры должны дать правовую оценку словам хокима, если они имели место.

«Прокуратура должна дать правовую оценку и принять соответствующие меры, если необходимо. Это относится к ее полномочиям. Я, в свою очередь, осуждаю такое выступление, никто не должен оказывать давления на кого-либо», — заявил он.

По мнению Расула Кушербаева, у районных и городских кенгашей народных депутатов должно быть право на выражение вотума недоверия хокиму.

Сейчас только у партийных групп областных и Ташкентского городского кенгашей народных депутатов есть право инициировать представление президенту обоснованных заключений о неудовлетворительной деятельности хокимов области или Ташкента. Если эта инициатива поддерживается ведущими партийными группами, президент должен назначить обсуждение в кенгаше народных депутатов и принять решение в соответствии с результатами обсуждения.

«Но на практике этим правом не пользовались ни разу. Нужно внедрить это право в районах и городах и упростить механизм, чтобы с депутатами считались. Их сейчас никто всерьез не воспринимает», — заявил Расул Кушербаев.

В сентябре после появления записи с резкими высказываниями Шухрата Ганиева о ношении мужчинами бород и женщинами платков Комиссия Сената по регламенту и этике вынесла ему строгое предупреждение и дала трехмесячный испытательный срок.