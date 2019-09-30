Пресс-служба хокимията Ферганской области в понедельник опубликовала заявление, в котором говорится, что хоким Шухрат Ганиев и должностные лица хокимията «изучили мнения и комментарии в зарубежных СМИ и социальных сетях и сделали соответствующие выводы». Речь идет об аудиозаписи, обнародованной BBС и «Озодлик», в которой хоким резко высказывается о ношении мужчинами бород и женщинами платков и угрожает, что «засунет платок в рот» чиновникам, если увидит на их собраниях женщин в платках и хиджабах.

В заявлении хокимията подтверждается, что на записи с «внутреннего собрания» слышен голос хокима, и подчеркивается, что «отныне при обсуждении какого бы то ни было вопроса будут строго соблюдаться его законная сущность и культура общения». В то же время пресс-служба областной администрации отмечает, что при обсуждении высказываний хокима «наблюдаются попытки поиска иного смысла и неверной интерпретации».

Заявление Шухрата Ганиева вызвало резкое осуждение общественности. Пользователи соцсетей и блогеры отмечают, что платки носят их матери и бабушки, и они не потерпят подобных высказываний. Они также призывают к срочной отставке хокима.

Глава Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в понедельник в Facebook сообщила о проведении заседания Комиссии по регламенту и этике Сената, посвященной поведению хокима, «ставшие причиной недовольства широкой общественности».

О чем говорил хоким

Основной темой совещания, дата которого неизвестна, была религиозная пропаганда и школьное образование. Запись начинается с обсуждения мужчин с «несуразными» бородами. На встрече также обсуждалось исполнение ранее принятого решения (какого, не уточняется).

«В ходе мероприятий касательно исполнения решения установлено, что 1249 граждан опустили „несуразные“ бороды… Широко распространены случаи отращивания „несуразных“ бород в Коканде, Фергане, Маргилане, а также в Ферганском и Бувайдинском районах. Кроме того, выявлена 851 женщина, которая следует культуре ношения платка, хиджаба, с ними проведены профилактические беседы. Удалось добиться изменения внешности и культуры одежды у 300 женщин», — говорит глава областной администрации.

Далее Шухрат Ганиев угрожает «уважаемым хокимам»: «Если кто-то из вас проведет собрание и я увижу там женщину в такой одежде — председатель махалли ли это, учитель ли это, продавщица, общественница, депутат — то возьму этот платок и засуну тебе в рот!»

Глава областной администрации задается вопросом, откуда женщины берут такую одежду. В ответ женский голос говорит: «На базарах».

«Какой магазин, какой продавец? Наверняка это неслучайно, кто-то привозит и продает эти одеяния? Одежда арабов нам не подходит, турков — тоже не подходит, Сирии — тоже не подходит. В Узбекистане есть своя одежда. Они у нас научились культуре одежды, но потом у них все испортилось. Почему сидите молча, председатель махалли?!» — спрашивает он.

Шухрат Ганиев также предупреждает своих подопечных об опасностях, которые поджидают пользователей социальных сетей.

«Сначала заходят в Фейсбук. Из Фейсбука переходит в „Таблиги жамоат“ (запрещенное в ряде стран религиозное движение — ред.). „Таблиги жамоат“ означает жить как команда. Мужчина живет с мужчиной. Они не имеют никакого отношения к исламу, нашей священной религии. Они изверги. Потом они переходят в „Джебхат ан-Нусра“ (отделение террористической организации „Аль-Каида“ — ред.)», — заявляет он.

Хоким рассказал, как одного больного, одетого в лозим, яктак (национальная одежда) и тюбетейку, выгнали из больницы Маргилана из-за одежды.

Шухрат Ганиев также поведал о том, что просил турецкого инвестора, который открыл совместное предприятие в Кувинском районе, сбрить бороду

«Я сказал: „Вы открыли хорошее совместное предприятие, спасибо“. Но не опускайте такую бороду. [Он] иностранный гость, но если он здесь ведет деятельность, то он должен соблюдать законы Узбекистана, и мы сбреем ему бороду. Гражданин Турции. Я так сказал?» — спросил он у хокима Кувинского района.

Хоким Кувинского района подтвердил слова Шухрата Ганиева и заявил, что после этого он отдельного поговорил с предпринимателем.

Глава областной администрации также рассказал, как заставил сбрить бороду предпринимателя, который управляет автостоянкой на рынке «Ипакчи» в Маргилане.

«Управляет крупной автостоянкой. Опустил бороду. Тюбетейка шиитов на голове. Стоит на автостоянке. Вызвал хокима города. Рассказывай, что там было!» — сказал Шухрат Ганиев.

Хоким Маргилана отчитался, заявив, что провели разъяснительную работу с мужчиной и сбрили ему бороду.

«Тебе нужно было сменить руководителя рынка „Ипакчи“ в тот же день. Почему не снял его? Убери его оттуда», — поручил хоким области.

Он заявил, что в Ферганской области хокимы и ответственные лица регионов недостаточно уделяют внимания внешнему виду предпринимателей на рынках, водителям такси, наружной баннерной рекламе.

«В Департаменте транспорта, объединениях дорожных организаций, на предприятии „Фаргонагазтаъминот“, в Управлении культуры, Службе землеустройства и кадастра недвижимости, Кокандском государственном педагогическом институте, Ферганском филиале Медицинской академии не разработаны правила внутреннего распорядка», — подчеркнул он.

Согласно ежедневным данным хокима области, на рынке «Барака» села Бустон Риштанского района обнаружены торговые пункты, специализирующиеся на продаже религиозной литературы. По его словам, выявлено трое лиц, занимающихся реализацией религиозной литературы без специальной голограммы, у них изъято 190 книг, которые могут привести к государственному перевороту.

«Подлецы в Риштане, распространяют такие книги. Да горите вы, риштанские…, огнем. Ну-ка встань, эй, хоким Риштана», — заявил Шухрат Ганиев. Он поручил уволить председателя махалли и арестовать его на пять суток.

«Уважаемый хоким [Риштана], вызовите органы внутренних дел и судей. Арестуете председателя махалли на пять суток и оштрафуете. Такой председатель махалли и такой посбон (страж махалли — ред.) нам не нужны. Увольте председателя Комитета женщин Риштана».

Шухрат Ганиев поручил прокурору взять объяснительные у всех трех женщин, обвиняемых в продаже религиозных книг, и оштрафовать их.

Кроме того, хокиму не понравилось, как журналистка областного телевидения вышла в аэропорт на встречу со спецдокладчиком ООН по независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян в платке и цветном платье.

Хоким области также остановился на вопросах наружной рекламы, которые ему не нравятся. Он раскритиковал не только рекламу, где отображены платки и борода, но и рваные джинсы и металлические цепочки.

Шухрат Ганиев поручил оштрафовать каждую фирму, занимающуюся наружной рекламой, на 300 млн сумов.

«Сейчас вы вызовите этих троих, возьмете у них объяснительные и оштрафуете все три фирмы на 900 млн сумов — по 300 млн сумов каждая. Оштрафуете законно», — сказал он.

Более того, хоким поручил взять объяснительные у каждого предпринимателя и торговца на рынках.

«В Конституции Узбекистана прописаны законы о том, как вести себя, одеваться, питаться, жить, строить семью, заводить детей, воспитывать детей. Не нужно выходить [за рамки] этих законов. Точка», — заявил Шухрат Ганиев.

Глава областной администрации порекомендовал «сажать таких людей в тюрьму». «Или отвести их по одному к парикмахеру, сбрить бороду, состричь волосы и заставить надеть тюбетейку с изображением перца, соответствующую национальным ценностям Узбекистана».

Хоким области заявил, что на предстоящих выборах депутатами станут те, кто «покажет себя» в этих вопросах.

Шухрат Ганиев также указал на то, что родители выбирают «неправильные» имена для детей, среди которых есть имена футболистов — нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Вместо того, чтобы давать детям имена наших великих предков, новорожденным дают имена представителей других наций, руководителей террористических организаций — это факт. Одного назвали Усама (предположительно имеется в виду Усама бин Ладен — ред.). Другого назвали Моджахедом. Назвали Фаруком (предположительно второй праведный халиф Амир аль-Муъминин Умар Ибн аль-Хаттаб, который носил прозвище Аль-Фарук — ред.), Месси, Роналду», — отметил он.

Хоким поручил органам, выдающим свидетельство о рождении, в тот же момент требовать изменить имя.

Далее глава областной администрации раскритиковал стиль причесок молодых людей.

«Из парикмахерской выходят парни, у них совсем другие прически. Это не прически узбека или мусульманина. Мы спрашиваем у них, откуда такие прически? Они говорят, что это из России, Санкт-Петербурга», — рассказал он.

По его словам, такие прически делают «гомосексуалисты в Голландии». «Если он оставил волосы посередине головы и не заплетает их как женщина, то это прическа мужчин. Если волосы собирают в пучок, то он считается женщиной. Проклятье!» — воскликнул он.

Руководитель области вспомнил, как в Советском союзе людей привлекали к следствию за обычные проступки. «Те, кто работал в госучреждениях, ходили на намаз, привлекались к следствию, а после к уголовной ответственности. Сейчас в нашей области функционируют 198 мечетей, тогда их было всего 6», — сказал он.

Шухрат Ганиев ранее подвергался критике за несдержанные высказывания. В начале прошлого года он на собрании заявил, что жители Ташлакского района, где проживали некоторые из жертв пожара автобуса в Казахстане (всего в пожаре тогда погибли более 50 узбекистанцев), опозорили Ферганскую области.

На прошлой неделе хокимият Коканда (Ферганская области) подтвердил составление списка учащихся, носящих платки. При этом в городской администрации заявили, что в этом нет ничего плохого и что это делается для ограждения учащихся от попадания в запрещенные организации.

В конце августа в торговом комплексе «Малика» в Ташкенте сотрудники правоохранительных служб провели рейд, в ходе которого десятки мужчин были доставлены в ОВД, где их заставили сбрить бороды. ГУВД столицы объяснило это тем, что «отдельным гражданам было рекомендовано привести себя в соответствии с фотографией в биометрическом паспорте».