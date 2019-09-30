На заседании Комиссии по регламенту и этике Сената Олий Мажлиса Узбекистана в понедельник председатель верхней палаты парламента Танзила Нарбаева предложила комиссии вынести хокиму Ферганской области сенатору Шухрату Ганиеву строгое предупреждение и дать трехмесячный испытательный срок. Члены комиссии одобрили это предложение, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Заседание было созвано в связи с обнародованием BBС и «Озодлик» аудиозаписи, на которой Шухрат Ганиев резко высказывается о ношении мужчинами бород и женщинами платков и угрожает, что «засунет платок в рот» чиновникам, если увидит на их собраниях женщин в платках и хиджабах.

Танзила Нарбаева. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Танзила Нарбаева отметила, что слова хокима, которые были очень грубыми, вызвали обоснованную негативную реакцию общественности. Шухрат Ганиев признал вину, попросил прощения и пообещал сделать выводы.

Хокимият Ферганской области ранее признал подлинность записи и заявил, что Шухрат Ганиев изучил комментарии в СМИ и социальных сетях и «сделал соответствующие выводы». В администрации при этом отметили, что комментаторы ищут «иной смысл» в высказываниях хокима и неверно их интерпретируют.

Шухрат Ганиев до этого подвергался критике за несдержанные высказывания. В начале прошлого года он заявил, что жители Ташлакского района, где проживали некоторые из жертв пожара автобуса в Казахстане (всего в пожаре тогда погибли более 50 узбекистанцев), опозорили Ферганскую область.

В начале августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал Шухрата Ганиева за массовые сносы имущества жителей и предпринимателей в Риштанском районе под предлогом реконструкции. Хоким за это просил прощения у народа Узбекистана.

Шухрат Ганиев был среди награжденных орденом «Мехнат шухрати» в связи с 28-летием независимости Узбекистана в конце августа.