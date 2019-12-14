Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов высказался о проблемах правоприменительной практики и правового нигилизма на 25-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в субботу.

Правоприменительная практика по своей сути означает исполнение законодательства и его применение на практике, отметил министр.

Министерство юстиции в 2019 году проанализировало 29 сфер и на основе выявленных проблем разработало 23 документа, которые были внесены в Кабинет Министров. Из них были приняты 16.

Русланбек Давлетов признал, что в вопросе правоприменения есть очень много проблем. В рамках выявленных правонарушений Минюст внес около 4500 представлений, более 1500 предложений по привлечению к административной ответственности и около 30 — к уголовной.

В результате были отменены более 1000 незаконных документов, около 3000 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, еще примерно 1500 человек привлечены к административной ответственности.

При анализе нарушений установлено, что большинство из них приходится на сферы занятости и трудовых отношений (33%) и здравоохранения (30%). Больше всего нарушений выявлено в Андижанской (18%), Кашкадарьинской (10%), Сурхандарьинской (10%), Ферганской (9%) и Бухарской (8%) областях.





Министр назвал сносы недвижимости одной из главных проблем 2019 года в сфере применения норм права.

«Еще в начале года мы провели акцию и за два месяца получили свыше 2000 обращений. Мы направили 360 заявлений в суд, требовали компенсацию в 30 млрд сумов, 50 должностных лиц привлечены к ответственности. Но мы только потом поняли, что это лишь вершина айсберга. После непосредственного вмешательства президента проблемы в этой сфере полностью исчезли. Такие процессы должны превратиться в историю, Нужно открыть новую страницу, потому что обновился порядок [изъятия земель и компенсации]», — сказал он.

Согласно новому порядку, проекты решения о сносе направляются на правовую экспертизу. Решение о сносе допускается только при наличии положительного заключения органов юстиции.

Еще один вызов в сфере правоприменительной практики — возвращение в государственную собственность ранее приватизированных предприятий.

«Это тоже нужно признать. Были сотни попыток вернуть в госсобственность предприятия, приватизированные 20−25 лет назад. Это очень сильно влияет на имидж Узбекистана. В этом случае тоже после вмешательства президента вопрос был решен (принято постановление президента — ред.)», — сказал министр.

Следующая проблема — выделение земельных участков хокимиятами.

«Несмотря на то, что земли выделяются через аукцион, в 2018 году было выявлено 527 случаев, когда районные хокимы напрямую выделяли земли без аукциона. Это 300 га земли, бюджет мог получить 20 млрд сумов. В 507 случаях земли выделялись под строительство домов», — заявил глава Минюста.

Согласно действовавшему ранее порядку, после победы на аукционе хоким должен был подписать документ в течение трех дней, но фактически эта процедура затягивалась на срок от двух до шести месяцев. Затем постановлением президента требование о принятии решения об отводе земельного участка победителю аукциона хокимом было отменено.





В 2019 году в Юнусабадском районе Ташкента был запущен эксперимент по управлению многоквартирным жилищным фондом профессиональными управляющими компаниями. Их отбор проводился посредством конкурса, организуемого хокимиятом района совместно с доверенными лицами собственников помещений многоквартирных домов.

Однако, как выяснилось, в решениях хокима раойна победителями тендера стали компании, которые вообще не участвовали в отборе. Например, 4-й и 13-й лоты переданы в управление PUK Madali Servis и Mehriddin Ta’mir Baraka, которые не участвовали в конкурсе.

«Эта компания не участвовала в тендере, не вносилась в протокол. Вот до какой степени мы допускаем правовой нигилизм. Вот в каком состоянии оказалась практика правоприменения в этой сфере», — отметил Русланбек Давлетов.

Министерство юстиции также проанализировало вопрос выплаты зарплат сотрудникам социальной сферы — учителям и врачам.

«Мы столкнулись с тем, что в 345 тысячах случаев из их зарплаты удерживали деньги за коммунальные платежи. Это делалось без их согласия. Чаще всего такое происходил в Ферганской долине — в Андижанской (72 тысячи), Наманганской (50 тысяч) и Ферганской (49 тысяч) областях», — уточнил он.

В октябре было принято решение, согласно которому удерживать средства из зарплаты за коммунальные услуги запрещено, даже если имеется согласие работника.

Ранее мы писали, что министр юстиции предложил применить «регуляторную гильотину» и ввести мораторий на поправки в новые законы.