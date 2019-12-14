В Гузарском районе Кашкадарьинской области произошло массовое отравление сотрудников компании Enter Engineering, проживающих в городке, возведенном для строительства завода по производству синтетического жидкого топлива UzGTL. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Узбекистана Фуркат Санаев.

13 декабря в период между 8:30 и 16:30 в областную инфекционную больницу обратились 9 сотрудников предприятия, а в Нишанский научный центр экстренной медицинской помощи — 2 сотрудника. У них наблюдалась тошнота, рвота, расстройство желудка, повышение температуры тела, озноб. Врачи поставили диагноз «острый гастроэнтерит».

Минздрав и Управление здравоохранения Кашкадарьи сформировали штаб для изучения инцидента. Комиссия провела медосмотр сотрудников предприятия, употреблявших блюдо, которое могло вызвать отравление. По состоянию на 7:00 14 декабря было выявлено еще 54 работника, которые были госпитализированы.

В настоящее время на лечении находятся 65 человек: 49 — в областной инфекционной больнице, 10 — в отделении токсикологии Кашкадарьинского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, 4 — в инфекционной больнице Гузарского района и 2 — в отделении скорой помощи Нишанского района.

У 48 пациентов легкая степень отравления, у 19 — средняя. Пациентов с тяжелой степенью отравления нет. Ситуация находится на контроле Минздрава, отмечается в сообщении.