Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 февраля подписал постановление «О мерах по образованию президентских школ», сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

Школы для одаренных детей будут образованы во всех регионах в форме государственных специализированных общеобразовательных учреждений. В 2019 году строительство первых школ начнется в трех городах — Ташкенте, Нукусе и Хиве.

В 2020 году планируется строительство президентских школ в Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Ферганской области, а в 2021 году — в Андижанской, Навоийской, Наманганской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областях.

Прием в президентские школы будут осуществляться по результатам тестирования на логические мышление, письменного экзамена и собеседования из числа выпускников четвертого класса, которые будут отбираться МНО.

В первом учебном году число принимаемых в 5−10-е классы учащихся составит 144 человека. Ежегодная квота приема составит 24 ученика. В одном классе будут обучаться по 12 детей.

Процесс обучения в президентских школах будет осуществляться на английском языке по программе «STEAM — образование» (Science — естественные науки, Technology — технологии, Engineering — техническое творчество, Art — искусство и Mathematics — математика).

В зависимости от интересов и особенностей учащихся в 9−11-х классах обучение предполагает индивидуализацию учебного процесса.

Выпускникам президентских школ, кроме документа о среднем образовании, будет выдаваться диплом соответствующей программы международного уровня (International Baccalaureate, Advanced Placement или International Advanced Levels), предоставляющий возможность поступления в ведущие зарубежные вузы.

Напомним, глава государства выступил с инициативой организации президентских школ во всех регионах страны на совещании в Нукусе в ноябре.