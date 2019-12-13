10 декабря стартовали продажи жилого комплекса Parkwood. Зеленый фасад, двор без машин и система центрального кондиционирования — лишь некоторые из преимуществ, про которые можно узнать в офисе продаж. Планировка квартир в Parkwood продумана до мелочей: в комплексе предусмотрены только квадратные, прямоугольные и сквозные виды планировок. А нижеприведенная трехкомнатная квартира является бестселлером комплекса.





В честь открытия продаж нового жилого комплекса Parkwood компания Novastroy предоставляет специальное предложение для каждого посетителя до конца 2019 года.





Parkwood расположен в Мирабадском районе на «Госпиталке» — одной из престижных локаций Ташкента. Комплекс возведен на стилобате, который возвышает комплекс на 4,5 метра над ground-уровнем. Именно за счет этой высоты жители могут наслаждаться воздухом, свободным от выхлопных газов и пыли.

Двор жилого комплекса — это защищенная территория, где все продумано для комфортной жизни. Благодаря системе car-free zone во дворе можно спокойно заниматься спортом и отпускать детей поиграть. Машины, кроме пожарной и медицинской, не имеют доступа на территорию двора. А для автомобилей жильцов создано 350 парковочных мест, расположенных под стилобатом.





Стены дома возведены из газобетона по немецким технологиям. Они изолированы материалом в 5 и 10 см с мембраной и оснащены системой вентиляции, которая поддерживает комфортный микроклимат, защищая от жары, холода и внешнего шума. Наружная часть фасада облицована керамогранитной плиткой — стойкого и долговечного материала.

Для тех, кто любит простор и свободу, архитекторы предлагают полностью функциональные «Руфтопы» — собственный сад, открытый кинотеатр, open-air спортплощадка или же джакузи на крыше.





Для получения специального предложения следует посетить офис продаж.

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