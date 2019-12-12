С 2020 года обновляются ставки фиксированной суммы налога на доходы физических лиц для индивидуальных предпринимателей. Это предусмотрено законом «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год».
По сравнению с действующими ставками налог по многим пунктам снижен, особенно в Ташкенте, Нукусе и областных центрах. При этом с начала 2020 года индивидуальным предпринимателям предоставляется право выбора порядка уплаты налога на доходы физических лиц.
№
Вид деятельности
Фиксированный налог в месяц, сумов
Ташкент
Нукус и областные центры
другие города
другие населенные пункты
1
Розничная торговля:
продовольственными
750 000
600 000
300 000
200 000
сельскохозяйственной продукцией
250 000
150 000
100 000
50 000
газетами, журналами и книжной продукцией
250 000
150 000
100 000
50 000
2
Бытовые услуги
250 000
150 000
100 000
50 000
3
Изготовление и реализация национальных сладостей, кондитерских изделий, курта в домашних условиях, без использования упаковочного оборудования, национальных лепешек и патыра, попкорна, мороженого на фрезере, прохладительных напитков, айрана, гужа на розлив, салатов и солений, а также отдельных видов штучных блюд, приготовленных в домашних условиях без организации посадочных мест или в местах, специально отведенных решением органов государственной власти на местах
150 000
75 000
50 000
4
Детские игровые автоматы
225 000
150 000
100 000
50 000
5
Прочие виды деятельности
225 000
150 000
100 000
50 000
6
Услуги по перевозке грузов автотранспортом:
для грузовых автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн
150 000 (200 000)
для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 3 тонн
225 000 (300 000)
Примечания
Физическое лицо:
а) занимающееся несколькими видами деятельности, уплачивает фиксированную сумму налога за каждый вид деятельности в отдельности;
б) осуществляющее предпринимательскую деятельность на арендованном оборудовании и помещении, должно представлять справку (информацию) об арендодателе органу государственной налоговой службы по месту жительства;
в) осуществляющее предпринимательскую деятельность не по месту государственной регистрации, фиксированную сумму уплачивают по месту его регистрации по наибольшей ставке между ставками, установленными по месту регистрации и месту фактического осуществления деятельности;
г) являющееся инвалидом I или II группы, независимо от вида деятельности и места его осуществления уплачивает фиксированную сумму в размере 50 процентов от установленной, но не более 50 процентов базовой расчетной величины в месяц;
д) производство и реализация (членами ассоциация «Хунарманд») ремесленных изделий (товаров, услуг) освобождается от уплаты фиксированной суммы налога на доходы физических лиц по данному виду деятельности.
Доходы физлиц от сдачи имущества в аренду облагаются налогом на доходы физлиц.
Физические лица, оказывающие услуги, связанные с детскими игровыми автоматами, уплачивают фиксированную сумму за каждое оборудованное место (единицу). Юридические лица, оказывающие услуги, связанные с детскими игровыми автоматами уплачивают налог с оборота либо общеустановленные налоги в порядке, установленном Налоговым кодексом.
Отметим, что, как мы сообщали ранее, кенгаши народных депутатов районов и городов вправе:
- вводить понижающие или повышающие коэффициенты от 0,7 до 1,3 к минимальным ставкам арендной платы и суммам налога на доходы физических лиц в фиксированных размерах для индивидуальных предпринимателей в зависимости от специфики места предоставления в аренду имущества или осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, а также сезонности осуществляемых видов деятельности;
- вводить повышающие коэффициенты к минимальным ставкам арендной платы и фиксированным размерам налога на доходы физических лиц для индивидуальных предпринимателей в отдельных территориях районов и городов, специализирующихся на массовом отдыхе или туризме, до размеров, установленных для Ташкента.