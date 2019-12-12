С 2020 года обновляются ставки фиксированной суммы налога на доходы физических лиц для индивидуальных предпринимателей. Это предусмотрено законом «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год».

По сравнению с действующими ставками налог по многим пунктам снижен, особенно в Ташкенте, Нукусе и областных центрах. При этом с начала 2020 года индивидуальным предпринимателям предоставляется право выбора порядка уплаты налога на доходы физических лиц.

№ Вид деятельности Фиксированный налог в месяц, сумов Ташкент Нукус и областные центры другие города другие населенные пункты 1 Розничная торговля: продовольственными

и непродовольственными товарами 750 000

(сейчас — 1 млн) 600 000

(750 000) 300 000

(400 000) 200 000

(300 000) сельскохозяйственной продукцией

на дехканских рынках 250 000

(400 000) 150 000

(200 000) 100 000

(100 000) 50 000

(50 000) газетами, журналами и книжной продукцией 250 000

(500 000) 150 000

(250 000) 100 000

(200 000) 50 000

(50 000) 2 Бытовые услуги 250 000

(350 000) 150 000

(200 000) 100 000

(100 000) 50 000

(50 000) 3 Изготовление и реализация национальных сладостей, кондитерских изделий, курта в домашних условиях, без использования упаковочного оборудования, национальных лепешек и патыра, попкорна, мороженого на фрезере, прохладительных напитков, айрана, гужа на розлив, салатов и солений, а также отдельных видов штучных блюд, приготовленных в домашних условиях без организации посадочных мест или в местах, специально отведенных решением органов государственной власти на местах

225 000

(300 000)



150 000

(200 000) 75 000

(100 000) 50 000

(50 000) 4 Детские игровые автоматы 225 000

(300 000) 150 000

(200 000) 100 000

(100 000) 50 000

(50 000) 5 Прочие виды деятельности 225 000

(300 000) 150 000

(200 000) 100 000

(100 000) 50 000

(50 000) 6 Услуги по перевозке грузов автотранспортом: для грузовых автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн 150 000 (200 000) для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 3 тонн 225 000 (300 000)

Примечания

Физическое лицо:

а) занимающееся несколькими видами деятельности, уплачивает фиксированную сумму налога за каждый вид деятельности в отдельности;

б) осуществляющее предпринимательскую деятельность на арендованном оборудовании и помещении, должно представлять справку (информацию) об арендодателе органу государственной налоговой службы по месту жительства;

в) осуществляющее предпринимательскую деятельность не по месту государственной регистрации, фиксированную сумму уплачивают по месту его регистрации по наибольшей ставке между ставками, установленными по месту регистрации и месту фактического осуществления деятельности;

г) являющееся инвалидом I или II группы, независимо от вида деятельности и места его осуществления уплачивает фиксированную сумму в размере 50 процентов от установленной, но не более 50 процентов базовой расчетной величины в месяц;

д) производство и реализация (членами ассоциация «Хунарманд») ремесленных изделий (товаров, услуг) освобождается от уплаты фиксированной суммы налога на доходы физических лиц по данному виду деятельности.

Доходы физлиц от сдачи имущества в аренду облагаются налогом на доходы физлиц.

Физические лица, оказывающие услуги, связанные с детскими игровыми автоматами, уплачивают фиксированную сумму за каждое оборудованное место (единицу). Юридические лица, оказывающие услуги, связанные с детскими игровыми автоматами уплачивают налог с оборота либо общеустановленные налоги в порядке, установленном Налоговым кодексом.

Отметим, что, как мы сообщали ранее, кенгаши народных депутатов районов и городов вправе: