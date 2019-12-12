Законом о государственном бюджете Узбекистана на 2020 год утверждены новые минимальные ставки арендной платы для физических лиц, сдающих имущество в аренду.

Эти ставки применяются для налогообложения доходов физлиц от сдачи в аренду помещения или автомобиля.

При этом кенгаши народных депутатов районов и городов вправе:

вводить понижающие или повышающие коэффициенты от 0,7 до 1,3 к минимальным ставкам арендной платы и суммам налога на доходы физических лиц в фиксированных размерах для индивидуальных предпринимателей в зависимости от специфики места предоставления в аренду имущества или осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, а также сезонности осуществляемых видов деятельности;

вводить повышающие коэффициенты к минимальным ставкам арендной платы и фиксированным размерам налога на доходы физических лиц для индивидуальных предпринимателей в отдельных территориях районов и городов, специализирующихся на массовом отдыхе или туризме, до размеров, установленных для города Ташкента.

Раньше этим правом владели хокимияты, которые согласовывали решение о повышении или понижении ставок с кенгашами народных депутатов.