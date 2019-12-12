Законом о государственном бюджете Узбекистана на 2020 год утверждены новые минимальные ставки арендной платы для физических лиц, сдающих имущество в аренду.
Эти ставки применяются для налогообложения доходов физлиц от сдачи в аренду помещения или автомобиля.
При этом кенгаши народных депутатов районов и городов вправе:
- вводить понижающие или повышающие коэффициенты от 0,7 до 1,3 к минимальным ставкам арендной платы и суммам налога на доходы физических лиц в фиксированных размерах для индивидуальных предпринимателей в зависимости от специфики места предоставления в аренду имущества или осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, а также сезонности осуществляемых видов деятельности;
- вводить повышающие коэффициенты к минимальным ставкам арендной платы и фиксированным размерам налога на доходы физических лиц для индивидуальных предпринимателей в отдельных территориях районов и городов, специализирующихся на массовом отдыхе или туризме, до размеров, установленных для города Ташкента.
Раньше этим правом владели хокимияты, которые согласовывали решение о повышении или понижении ставок с кенгашами народных депутатов.
№
Вид имущества, передаваемого в аренду
Показатель, характеризующий размер установленной ставки
Минимальные размеры
Ташкент
Нукус,
другие
1
Помещения:
жилое помещение
за 1 кв. м общей площади
12 000
7 500
3 500
нежилое помещение
25 000
15 000
6 500
2
Автомобильный транспорт:
легковой автомобиль (автотранспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров, багажа и имеющее не более 8 мест для посадки, не считая места водителя)
за 1 автотранспортное средство
500 000
микроавтобусы, автобусы и грузовые автомобили
1 000 000
(940 000)