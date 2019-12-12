Законом о государственном бюджете Узбекистана на 2020 год утверждены новые минимальные ставки арендной платы для физических лиц, сдающих имущество в аренду.

Эти ставки применяются для налогообложения доходов физлиц от сдачи в аренду помещения или автомобиля.

При этом кенгаши народных депутатов районов и городов вправе:

  • вводить понижающие или повышающие коэффициенты от 0,7 до 1,3 к минимальным ставкам арендной платы и суммам налога на доходы физических лиц в фиксированных размерах для индивидуальных предпринимателей в зависимости от специфики места предоставления в аренду имущества или осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, а также сезонности осуществляемых видов деятельности;
  • вводить повышающие коэффициенты к минимальным ставкам арендной платы и фиксированным размерам налога на доходы физических лиц для индивидуальных предпринимателей в отдельных территориях районов и городов, специализирующихся на массовом отдыхе или туризме, до размеров, установленных для города Ташкента.

Раньше этим правом владели хокимияты, которые согласовывали решение о повышении или понижении ставок с кенгашами народных депутатов.

Вид имущества, передаваемого в аренду

Показатель, характеризующий размер установленной ставки

Минимальные размеры
ставок арендной платы в месяц, сумов

Ташкент

Нукус,
города-
областные центры

другие
населенные
пункты

1

Помещения:

жилое помещение

за 1 кв. м общей площади

12 000
(сейчас — 10 000)

7 500
(6 500)

3 500
(3 000)

нежилое помещение

25 000
(20 000)

15 000
(13 000)

6 500
(6 000)

2

Автомобильный транспорт:


легковой автомобиль (автотранспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров, багажа и имеющее не более 8 мест для посадки, не считая места водителя)

за 1 автотранспортное средство

500 000
(480 000)

микроавтобусы, автобусы и грузовые автомобили

1 000 000

(940 000)