Новый порядок налогообложения индивидуальных предпринимателей вводится с 1 января 2019 года по постановлению президента Узбекистана о прогнозе основных макроэкономических показателей.

Согласно документу, индивидуальные предприниматели, выручка которых от реализации товаров, работ или услуг превысила 100 млн сумов в календарном году, но не более 1 млрд сумов, переходят на уплату единого налогового платежа по ставке 4%.

Для индивидуальных предпринимателей, чья выручка не превышает 100 млн сумов, сохраняется порядок исчисления и уплаты фиксированного налога.

Индивидуальные предприниматели, выручка которых превысила 1 млрд сумов, уплачивают налоги и другие обязательные платежи в порядке, предусмотренном для юридических лиц.

Ставки фиксированного налога с индивидуальных предпринимателей на 2019 год установлены следующие:

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Государственному налоговому комитету в срок до 1 февраля 2019 года предписано утвердить порядок исчисления выручки от реализации товаров, работ и услуг и уплаты налогов индивидуальными предпринимателями.