Уже четвертый год подряд по меньшей мере 250 журналистов по всему миру находятся в заключении в связи со своей профессиональной деятельностью (255 — в 2018 году). Об этом говорится в специальном отчете Комитета по защите журналистов (КЗЖ), опубликованном 11 декабря. Сайт организации остается недоступным в Узбекистане.

В переписи перечислены журналисты, находившиеся в тюрьме по состоянию на 00:00 часов 1 декабря. В нее не вошли представители прессы, которые были заключены в тюрьму в течение года, но были освобождены до 1 декабря.

Наибольшее число журналистов-заключенных приходится на четыре страны: Китай, Турцию, Саудовскую Аравию и Египет. В Китае в тюрьме находятся 48 журналистов, в Турции — 47, в Саудовской Аравии и Египте — по 26. За этими странами следуют Эритрея, Вьетнам и Иран.

«Заключение в тюрьму одного журналиста является ужасной несправедливостью, которая имеет далеко идущие последствия для семей, друзей и коллег. Но заключение в тюрьму сотен журналистов — год за годом — это угроза глобальной информационной системе, от которой мы все зависим. Репрессивные правительства используют эту жестокую тактику, чтобы лишить свои общества и весь мир важной информации», — сказал исполнительный директор КЗЖ Джоэл Саймон.

В КЗЖ отметили, что 98% журналистов, находящихся в тюрьме, — местные репортеры, освещавшие события своей страны. Более половины заключенных были интернет-журналистами. 8% от общего числа заключенных журналистов — женщины.

«Освещение политики является наиболее частой причиной, по которой журналисты попадали в тюрьму, за ней следуют темы прав человека и коррупции», — подчеркивается в сообщении.