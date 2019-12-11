Указом президента Шавката Мирзиёева «О мерах по глубокому реформированию системы дорожного хозяйства Республики Узбекистан» от 9 декабря предусмотрен ввод двух видов сборов для владельцев автотранспортных средств.

Документом Жокаргы Кенесу Каракалпакстана и кенгашам народных депутатов областей и Ташкента дано право вводить специальный сбор в размере не более 25 сумов за единицу топлива на развитие региональных дорог. Сбор взимается при реализации автозаправочными и газозаправочными станциями бензина, дизельного топлива, сжиженного и сжатого газа конечному потребителю.

Кроме того, кенгашам народных депутатов районов и городов предоставлено право вводить ежегодный сбор за владение автотранспортным средством, который будет зависеть от мощности двигателя.

Сбор за владение транспортом будет направляться в бюджет района или города с целевым использованием на ремонтные и эксплуатационные работы на региональных дорогах этого района или города.

Указом установлено, что оба вида сборов могут вводиться только на основе широкого общественного обсуждения «с учетом уровня доходов населения конкретной административно-территориальной единицы и по согласованию с Министерством финансов».

Данное решение направлено на «расширение прав и усиление ответственности органов государственной власти на местах в развитии и улучшении качества дорожной инфраструктуры», а также развитие сети региональных автодорог и дорожной инфраструктуры.

Дополнительно указом Совету Министров Каракалпакстана и хокимиятам областей и столицы предоставлено право устанавливать плату за пользование парковочными местами вдоль автомобильных дорог и улиц с целью упорядочения движения и рационального использования дорожно-транспортной инфраструктуры, а также повышения ответственности участников дорожного движения.

Согласно вводимому порядку, они также будут определять размеры базовых ставок сбора за проведение технического осмотра транспортных средств и дополнительных коэффициентов к базовой ставке сбора, дифференцируемых исходя из мощности двигателя.

Сборы с топлива на развитие региональных дорог, плата за пользование парковочными местами и средства от применения коэффициентов к ставке за проведение техосмотра будут аккумулироваться в территориальных целевых фондах развития автодорог при Минфине Каракалпакстана и главных финансовых управлениях хокимиятов областей и Ташкента.