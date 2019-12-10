С 1 января 2020 года отдельные функции и полномочия органов исполнительной власти на местах (хокимиятов) передаются территориальным подразделениям соответствующих органов государственного управления.
Как мы уже сообщали, это предусмотрено постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшему сокращению бюрократических барьеров и внедрению современных управленческих принципов в деятельность государственных органов и организаций» от 9 декабря (ПП-4546).
Передаваемые от хокимиятов функции
№
Функция (полномочие) органов исполнительной власти на местах
Субъект, которому передается функция (полномочие)
1
Принятие решения о пользовании водозаборными сооружениями, предназначенными для питьевых, бытовых и иных нужд населения
Отделы ирригации районов (города Кувасай) при бассейновых управлениях ирригационных систем Министерства водного хозяйства Республики
2
Установление условий общего водопользования и водопотребления на водных объектах совместного пользования
3
Выдача разрешения на заготовку дикорастущих растений для нужд животноводства
Территориальные подразделения Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды в Каракалпакстане, областях и Ташкенте
4
Выдача разрешения на сенокошение и выпас скота на землях запаса вне государственного лесного фонда
5
Определение транспортной доступности (допустимой удаленности) места работы
Районные (городские) центры содействия занятости населения
6
Выдача разрешительного свидетельства на право осуществления розничной торговли алкогольной продукцией
Районные (городские) налоговые инспекции
7
Выдача разрешительного свидетельства на право реализации алкогольной продукции предприятиями общественного питания
8
Выдача разрешения на перевод жилого помещения в категорию нежилого
Отделы строительства районов (городов)
9
Выдача лицензии на осуществление розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения
Территориальные подразделения Агентства по развитию фармацевтической отрасли
10
Выдача лицензии на осуществление деятельности негосударственных образовательных учреждений
Министерство народного образования Каракалпакстана и областные управления народного образования
11
Выдача лицензии на осуществление риэлторской деятельности
Территориальные подразделения Агентства по управлению государственными активами в Каракалпакстане, областях и Ташкенте
С нового года также исключаются функции и полномочии хокимиятов, предусматривающие:
- согласование технологических, лесомелиоративных, агротехнических, гидротехнических, санитарно-технических мероприятий;
- принятие решений, предусматривающих за их нарушение административную ответственность, по вопросам охраны общественного порядка, если они не урегулированы Кодексом об административной ответственности, а также по вопросам борьбы со стихийными бедствиями и эпидемиями;
- принятие решений по ограничению, приостановлению и прекращению деятельности, связанной с нарушениями условий и требований, предусмотренных заключением государственной экологической экспертизы по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха;
- принятие решений об ограничении, приостановлении и прекращении деятельности организаций в случаях причинения вреда состоянию лесов;
- принятие решений о приостановлении деятельности рынка.
Карл Маркс
Надо лишить хакимияты всех полномочий кроме решения проблем населения. А сейчас хакимияты вледелцы землей, хозяева милиции, прокуратуры, судов и всех предпринимателей, то есть полномочные царьки на вверенной территории. Что хотят то и творят
Isaac Kleiner
“Определение транспортной доступности (допустимой удаленности) места работы“
а если я живу в Андижане, я не могу работать в Ташкенте — по интернету? ))
да и берите пример с Китая — они проложили 1500км железнодорожных путей для магрейла, чтобы связть два города и эпичность в том, что эти 1500км поезд проезжает за тоже время, которое тратит наш Афросиаб чтобы до Самарканда доехать.