С 1 января 2020 года отдельные функции и полномочия органов исполнительной власти на местах (хокимиятов) передаются территориальным подразделениям соответствующих органов государственного управления.

Как мы уже сообщали, это предусмотрено постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшему сокращению бюрократических барьеров и внедрению современных управленческих принципов в деятельность государственных органов и организаций» от 9 декабря (ПП-4546).

Передаваемые от хокимиятов функции

№ Функция (полномочие) органов исполнительной власти на местах Субъект, которому передается функция (полномочие) 1 Принятие решения о пользовании водозаборными сооружениями, предназначенными для питьевых, бытовых и иных нужд населения Отделы ирригации районов (города Кувасай) при бассейновых управлениях ирригационных систем Министерства водного хозяйства Республики 2 Установление условий общего водопользования и водопотребления на водных объектах совместного пользования 3 Выдача разрешения на заготовку дикорастущих растений для нужд животноводства Территориальные подразделения Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды в Каракалпакстане, областях и Ташкенте 4 Выдача разрешения на сенокошение и выпас скота на землях запаса вне государственного лесного фонда 5 Определение транспортной доступности (допустимой удаленности) места работы Районные (городские) центры содействия занятости населения 6 Выдача разрешительного свидетельства на право осуществления розничной торговли алкогольной продукцией Районные (городские) налоговые инспекции 7 Выдача разрешительного свидетельства на право реализации алкогольной продукции предприятиями общественного питания 8 Выдача разрешения на перевод жилого помещения в категорию нежилого

Отделы строительства районов (городов) 9 Выдача лицензии на осуществление розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения Территориальные подразделения Агентства по развитию фармацевтической отрасли

при Министерстве здравоохранения 10 Выдача лицензии на осуществление деятельности негосударственных образовательных учреждений

в сфере организации учебных курсов по изучению иностранных языков Министерство народного образования Каракалпакстана и областные управления народного образования 11 Выдача лицензии на осуществление риэлторской деятельности Территориальные подразделения Агентства по управлению государственными активами в Каракалпакстане, областях и Ташкенте

С нового года также исключаются функции и полномочии хокимиятов, предусматривающие: