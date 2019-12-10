Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 декабря подписал постановление «О мерах по дальнейшему сокращению бюрократических барьеров и внедрению современных управленческих принципов в деятельность государственных органов и организаций».

В документе отмечается, что «в министерствах, ведомствах, органах исполнительной власти на местах, других государственных организациях все еще сохраняются устаревшие бюрократические методы работы, включая низкий уровень внедрения современных информационных технологий в документооборот, существенный объем бумажной волокиты, а также проведение многочисленных не имеющих практического значения совещаний и заседаний».

Постановлением утверждена «Дорожная карта» по сокращению бюрократических барьеров и внедрению современных управленческих принципов в деятельность госорганов и организаций.

Согласно постановлению, с 1 января 2021 года отчетность и документооборот между государственными органами и организациями, а также их структурными подразделениями будет формироваться и осуществляться только в электронном виде. Для этого до 1 марта 2020 года все работники и руководители госорганов будут обеспечены электронными цифровыми подписями.

Документом утверждена передача с 1 января отдельных функций и полномочий органов исполнительной власти на местах территориальным подразделениям органов государственного управления (список будет опубликован скоро). Кроме того, с 1 января исключаются некоторые функции и полномочия органов исполнительной власти на местах (согласование отдельных мероприятий и принятие некоторых решений, например, о приостановлении деятельности рынков).

С 1 января также упраздняется ряд межведомственных коллегиальных органов, созданных актами президента и правительства. Полномочия некоторых из них перейдут к соответствующим госорганам.

Академии государственного управления при президенте поручено в двухмесячный срок разработать для работников и руководителей госорганов учебную программу по технологиям организации времени и повышения эффективности его использования (time management), устранению бюрократизации, бумажной волокиты и практики проведения совещаний.

Общественный контроль за соблюдением госорганами требований принятого постановления рекомендовано осуществлять органам самоуправления граждан, негосударственным некоммерческим организациям, а также средствам массовой информации, которые могут широко освещать выявленные нарушения.

Республиканский центр изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» будет проводить анонимные опросы среди работников госорганов по вопросу нарушения пунктов постановления.