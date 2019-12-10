Количество кредитных организаций и подразделений банков в Узбекистане по состоянию на 1 октября снизилось по сравнению с этой же датой год назад с 8640 до 8061, следует из статистических данных Центрального банка.

Филиалов коммерческих банков стало меньше на 49 (снижение с 896 до 847), мини-бакнов — на 174 (с 1134 до 960), операционных касс, расположенных вне банков, — 373 (с 2281 до 1908).

Кроме того, отмечено небольшое снижение числа валютно-обменных пунктов — с 948 до 943, а также мобильных касс — 2132 до 2115.

Как объяснил «Газете.uz» директор Департамента лицензирования и разрешительных процедур Центробанка Нусратулла Фазилов, снижение числа филиалов связано с созданием во всех регионах сети «офисов банковских услуг». В необходимых случаях банки вправе пересматривать структуру имеющейся сети филиалов.

«Банки смотрят в сторону получения прибыли от филиалов. Сейчас многие филиалы стали убыточными, банкам стало невыгодно их содержать. Вместо больших филиалов, где работают по 50−150 человек, создаются компактные офисы с 5−10 сотрудниками, которые предоставляет те же услуги», — рассказал он.

Нусратулла Фазилов добавил, что речь идет не о снижении доступности банковских продуктов, а о сокращении операционных расходов банков: «Вместо одного крупного филиала создают два-три компактных офиса банковских услуг».

Как уточнили в ЦБ, на 1 декабря коммерческие банки открыли 237 офисов банковских услуг. Их создание было предусмотрено постановлением президента от 24 октября. 31 октября постановлением ЦБ был утвержден порядок организации таких офисов.

Офисы могут оказывать следующие услуги: открытие депозитных счетов, прием вкладов; осуществление платежей и международных денежных переводов; обмен валюты; выдача потребительских кредитов и микрозаймов; другие услуги исходя из требований зоны обслуживания.

Общее количество коммерческих банков за прошедший период выросло с 28 до 30, банков с участием государственной доли — с 11 до 13, микрокредитных организаций — с 36 до 51, ломбардов — с 53 до 59, пунктов перевода международных платежей — с 1132 до 1148.