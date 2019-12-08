Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что пришло время создания непрерывной системы обучения правам человека в рамках национальной стратегии. С таким предложением глава государства выступил в субботу на собрании в честь 27-й годовщины принятия Конституции.

Системой планируется охватить программы общеобразовательных школ, высших учебных заведений и центров переподготовки кадров специальных учебных курсов «Права человека», «Права ребенка» и «Права женщин».

Правоохранительные органы должны стать ведомствами, действующими только в интересах народа, подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

За последние три года создана система защиты потерпевших, свидетелей и других участников уголовного процесса. Разрешено создание негосударственных судебно-экспертных организаций. Законодательно закреплено требование об обязательном видеофиксировании таких процессуальных действий, как обыск, проверка полученных показаний на месте происшествия и следственный эксперимент, сказал президент.

Граждане предложили распространить эту практику и на другие случаи, при которых существует опасность нарушения прав, сообщил глава государства. В частности, необходимо законодательно закрепить порядок обязательной видеосъемки таких действий, как задержание лица, разъяснение ему процессуальных прав и отказ от предоставляемой защиты.

«Родственники лица, задержанного сотрудниками правоохранительных органов, должны быть сразу же проинформированы о его пребывании в специальном помещении. Предлагаю закрепить это положение в законе как обязанность дознавателя, следователя и другого уполномоченного лица», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, президент предложил внедрить электронную систему учета задержания лиц и других действий, связанных с применением принудительных процессуальных мер, ограничивающих права задержанных. В этом вопросе необходимо максимально уменьшить воздействие человеческого фактора, сказал он.

С 2020 года будет впервые внедрен порядок обжалования решения прокурора в суде, что создаст условия для обеспечения баланса в процессе дознания и предварительного следствия, то есть принципа сдержек и противовесов, сообщил глава государства.

«Не секрет, что прежде органы прокуратуры были чрезмерно закрытой структурой, находившейся вне контроля, образно говоря, последней инстанцией. В результате пострадало много невинных людей, ставших жертвами несправедливости. Как бы трудно ни было, признавая это, мы приступили к обеспечению неукоснительного соблюдения законности и справедливости в данной сфере», — заявил президент.

Он выразил уверенность, что внедрение практики обжалования решения прокурора в суде, действующей в развитых демократических государствах, станет важным шагом в утверждении справедливости.

Самой приоритетной задачей Шавкат Мирзиёев назвал обеспечение подлинной независимости судов.

«Мы не должны допускать, чтобы суды оказывались под влиянием тех или иных должностных лиц. В связи с этим необходимо усилить ответственность за вмешательство в судебные дела либо давление на суд», — сказал он.

Президент сообщил, что большинство поступивших в последние годы в народные приемные обращений граждан касается недостатков в деятельности судов, органов прокуратуры и внутренних дел.