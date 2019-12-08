Суды независимы в своей деятельности, однако настоящий контроль в этой сфере должен осуществлять народ, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на торжественном собрании, посвященном Дню конституции, в субботу.

«Суды и следственные органы, принимая решения по тому или иному делу, обязаны предоставлять разъяснения и правовые комментарии в ответ на коллективные обращения граждан», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Говоря о судах и правоохранителях, президент также уделил внимание развитию адвокатуры. По его словам, в этой сфере еще существует ряд нерешенных проблем.

«К примеру, нельзя положительно оценить тот факт, что на более чем 33-миллионное население Узбекистана приходится лишь 4000 адвокатов, оказывающих услуги. В настоящее время возраст 60% всех адвокатов в стране превышает 50 лет. Как можно объяснить, что среди них молодых, не достигших 30 лет, лишь 70 человек?» — сказал глава государства.

Для улучшения сложившейся ситуации прежде всего нужно повысить статус и авторитет адвокатов, обеспечить независимость института адвокатуры, считает Шавкат Мирзиёев.

«В ближайшем будущем, сказал он, следует разработать Концепцию развития института адвокатуры. Ни одно ведомство не вправе препятствовать деятельности адвокатов, — подчеркнул президент. — В то же время основу данной концепции должны составить квалификационные требования к адвокатам. Для этого нам следует всесторонне изучить передовой опыт развитых стран».