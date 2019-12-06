Киногородок Cinema City Sollywood построят в местности Аксай Нурабадского района Самаркандской области. Проект оценивается в 45 млн долларов, сообщила пресс-служба районной администрации.

Объект построят американская Daha USA Group и китайская Yiwu Compass Trading. Соглашение подписано хокимиятом Нурабадского района на I международном инвестиционном форуме 22−23 ноября. На первом этапе объем инвестиций составит 15 млн долларов.

Территория площадью 160 га включит в себя парк, центральный бульвар, рестораны и кафе, фруктовые и тропические сады, оранжерею с живыми бабочками. Путь к самому дальнему кафе нужно будет преодолеть с помощью канатной дороги.

Кроме того, здесь появится аквапарк, аттракционы, площадка для парапланеристов и возможность пролета над горами на воздушном шаре, гостиница и гостевые дома, рассчитанные на единовременный прием более 1000 человек. Более того, в Sollywood построят конференц-зал на 500 человек и зал торжеств, открытый концертный зал на 3000 человек, трассу для авторалли и океанариум.

Число рабочих мест при полном запуске проекта в 2020 году может превысить 500 человек.

«Вся инфраструктура развлечений и отдыха в Sollywood является лишь сопутствующей и вспомогательной. Главной целью создания этого места мы видим развитие киноиндустрии в Узбекистане. Для этих целей на территории будут возведены открытые и закрытые съемочные площадки, здания киношколы и кинозалы — летний и зимний. Студенты будут проживать тут же, на территории, в специально возведенном общежитии. Приглашенные преподаватели и мастера смогут разместиться в гостевых домах и гостинице…Это позволит запустить активный процесс обучения будущих кинематографистов с максимальным погружением в производство», — говорится в презентации проекта.

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