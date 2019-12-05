Посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм обозначил приоритеты двусторонних торговых отношений стран на ежемесячном рабочем обеде Американской торговой палаты (AmCham) 5 декабря в Ташкенте.

За последние несколько лет деловой климат в Узбекистане «значительно изменился, и в лучшую сторону», отметил посол. Визит сертифицированной Торговой миссии Министерства торговли США этим летом свидетельствует, «насколько страна открылась для внешней торговли и инвестиций», подчеркнул он.

Тем не менее, по его словам, американские компании все еще сталкиваются с трудностями. «Мы по-прежнему призываем правительство Узбекистана своевременно решать эти вопросы, чтобы текущие проблемы, с которыми сталкиваются американские компании, не сдерживали будущие инвестиции США», — сказал дипломат.

«Истории успеха — лучшая реклама для ведения бизнеса здесь, которая привлечет еще больше компаний. И наоборот, страшные истории о неудавшихся сделках и нарушенных договорах убедят потенциальных инвесторов пойти в другое место», — добавил Дэниел Розенблюм.

Президент AmCham в Узбекистане Хьюго Миндерхауд и посол США Дэниел Розенблюм.

Посол заметил, что особый интерес для всех потенциальных инвесторов или трейдеров представляет обеспечение неприкосновенности контрактов.

«В современной бизнес-среде после подписания контракта все стороны должны соблюдать его условия. Даже если впоследствии становится доступной более дешевая альтернатива, первоначальный договор все равно должен соблюдаться или должны применяться санкции, установленные условиями договора. Если Узбекистан не в состоянии обеспечить выполнение контрактов, это быстро понизит привлекательность страны из-за неопределенности и большей необходимости в страховании рисков», — сказал он.

США также тесно сотрудничают с Узбекистаном в области защиты прав интеллектуальной собственности (ПИС), которая является одним из самых приоритетных направлений Штатов в экономической сфере, сказал Дэниел Розенблюм. Несмотря на прогресс, которого добилась страна, присоединившись к ключевым договорам в этой сфере и создав Агентство по интеллектуальной собственности, обеспечение правоприменения остается проблемой, подчеркнул он.

Главной сферой, где США видят потенциал для большого и быстрого роста, является сектор туристических услуг. «Узбекистан предоставил безвизовый режим 86 странам, большинству на срок до 30 дней. США остаются единственным крупным международным партнером Узбекистана, который не пользуется этим преимуществом, которое могло бы значительно стимулировать туристический поток и инвестиции из США в Узбекистан», — подчеркнул посол.

Он сообщил, что в 2018 году в Узбекистан в качестве туристов приехало 11,1 тысячи американцев, а на конец октября текущего года — уже 15,6 тысячи человек.

Большой потенциал для развития двусторонних отношений США также видят в секторе образования, заявил Дэниел Розенблюм. «Улучшение системы образования, безусловно, является ключом к долгосрочному экономическому развитию страны», — отметил он.





Посол напомнил, что в сентябре страны заключили соглашение, в рамках которого американская сторона выделит до 50 млн долларов на поддержку реформы образования в Узбекистане в течение следующих пяти лет. Первый транш в размере 19,5 млн долларов уже предоставлен.

«Мы видим серьезный неудовлетворенный спрос на обучение английскому языку и аккредитованные на международном уровне частные школы. Средний класс Узбекистана растет вместе с экономикой страны, и уровень бедности продолжает снижаться. Все большее число граждан Узбекистана могут и готовы платить, чтобы зачислить своих детей в более качественные учебные заведения», — сказал Дэниел Розенблюм.

Министерство финансов США, начиная с 2020 года, направит в Узбекистан трех долгосрочных технических консультантов, которые помогут в реализации реформ и принятии лучших международных практик в трех ведомствах, — Государственном налоговом комитете, Министерстве финансов и Агентстве по развитию рынка капитала. Посол выразил надежду, что эта помощь принесет большую стабильность и предсказуемость в систему налогообложения.

«Правительство Соединенных Штатов считает, что его двусторонние отношения с Узбекистаном обладают значительным потенциалом для будущего роста, и работает над решением возникающих проблем в области верховенства закона, предсказуемости, защиты прав интеллектуальной собственности и обеспечения соблюдения контрактов», — подытожил глава дипломатической миссии США.