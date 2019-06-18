Первая сертифицированная торговая миссия США начинает работу 18 июня в Ташкенте, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В торговой миссии принимают участие порядка 30 представителей 13 ведущих американских компаний в таких сферах, как производство потребительских товаров, здравоохранение и фармацевтика, строительство, геология, металлургия, авиация, логистика, сельское хозяйство, животноводство, сельхозмашиностроение, программное обеспечение и образование.

Наряду с Procter&Gamble, Medtronic и Bell Helicopter в состав бизнес-миссии включены строительная фирма Bechtel, рассматривающая участие в реализации крупных инфраструктурных проектов в Узбекистане, разработчик программного обеспечения для строительства AutoDesk и инвестиционная компания Silverleafe, реализующая проект по созданию хлопкового кластера в Джизакской области.

Кроме того, Ташкент посетит образовательная организация по тестированию и оценке ETS, которая обсудит разработку тестовых заданий для вступительных экзаменов в вузы с Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана.

В рамках визита американских компаний в Ташкенте с участием представителей правительства Узбекистана, профильных министерств и ведомств, Американской торговой палаты, международных финансовых институтов и деловых кругов двух стран 18 июня планируется проведение бизнес-форума, 19 июня — кооперационной биржи в формате G2B, а также 20 июня — кооперационной биржи в формате В2B.